Ikea cumpara sapte parcuri eoliene din Romania, pentru 136 milioane euro Grupul suedez Ingka, care detine majoritatea magazinelor Ikea, a anuntat vineri ca a achizitionat de la Vestas o participatie de 80% in sapte parcuri eoliene din Romania, pentru 136 milioane euro (151 milioane de dolari), transmite Reuters.



Grupul danez Vestas este cel mai mare producator de turbine eoliene din Europa.



Achizitia, realizata prin divizia de investitii a Ingka Group, include 64 de turbine cu o putere totala instalata 171 MW, si vine dupa ce anul acesta grupul suedez cumparase o participatie in al doilea mare parc eolian offshore din Germania.



