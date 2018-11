Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general Gabriela Firea a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca are informatii ”certe” ca este spionata de catre Liviu Dragnea care ii urmareste activitatea, dar urmareste si sediul Primariei in care lucreaza, titreaza News.ro. ”Am informatii certe ca ma spioneaza, imi urmareste activitatea,…

- Cel putin 8 oameni au murit in urma unei explozii produse la o fabrica de munitii din Africa de Sud. Suflul deflagratiei a fost atat de puternic incat locuitorii din zona au crezut ca s-a produs un cutremur. Nu se cunoaste cauza producerii tragediei.

- Gabriela Firea a declarat sambata, la finalul CEx, intrebata daca ar fi mai bine pentru PSD daca s-ar schimba conducerea, ca „simte ca le-a transmis colegilor sai ca partidul a pierdut simpatizanti si ca trebuie facut ceva”, dar ca asta trebuie mentionat si de colegii sai mai vechi in PSD. „In momentul…

- Accident grav de circulație in jurul orei 13.30 pe DN1, in zona cunoscuta sub numele Movila Vulpii. In accident au fost implicate trei autoturisme și s-a soldat cu patru victime dintre care doi minori, cei patru fiind transportați la Unitatea de Primir Urgențe a Spitalului Județean.

- Venezuelenii ajunși la capatul puterilor din cauza foametei iși cauta salvarea in țarile vecine precum Columbia, Ecuador sau Peru. Oficialii din aceste state urmeaza sa se intalneasca pentru a gasi o cale comuna de urmat.

- Mii de oameni s-au adunat duminica, 26 august, la un nou protest al opozitiei de dreapta fata de guvernarea de la Chisinau. Manifestatia a inceput la ora 14.00, in Piata Marii Adunari Nationale (PMAN). Evenimentul a demarat cu provocari. Partidul „Sor”, condus de primarul de Orhei, Ilan Sor, condamnat…

- Un incendiu puternic a izbucnit sambata dimineata intr-un hotel din China. Cel puțin 18 persoane au murit, potrivit unui prim bilant, a anuntat presa oficiala, transmite AFP. Incendiul s-a declansat in cursul noptii intr-o cladire din orasul Harbin, capitala provinciei Heilongjiang (nord-est), a…

- Bag seama ca jumatatile de masura sunt adesea preferate de concitadinii nostri. Vrem, fara indoiala, o tara ca afara, dar pana la un punct. Pana incepem sa pierdem din privilegiile datatoare nu doar de confort, ci si de statut social. Folosindu-ne de capacitatea noastra naturala de adaptare, am ...