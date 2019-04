IKEA avertizează asupra unui produs folosit pentru bebeluși. Ce trebuie să facă cei care l-au cumpărat IKEA indeamna toți clienții care au o masa de infașat/comoda SUNDVIK sa securizeze partea plianta cu accesoriile de siguranța prevazute. Dacă au fost pierdute sau rătăcite, aceștia sunt rugați să contacteze IKEA pentru a primi gratuit altele noi. IKEA a primit trei rapoarte de incidente în care partea pliabilă a mesei de înfășat/ comodei SUNDVIK s-a slăbit, iar copiii au căzut de pe masă. În cazul acestor incidente, piesele de siguranță nu au fost utilizate conform instrucțiunilor. “Produsele sigure… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

