Stiri pe aceeasi tema

- Clientii Ikea care au cumparat lustra marca Calypso, dupa data de 1 august 2016, risca sa li se desprinda abajurul de pe lustra, adica material care acopera becurile pentru a proteja ochii sau pentru a indeparta fluxul luminos in directia dorita.

- Marius Pieleanu susține ca exista o informație potrivit careia Teodor Meleșcanu va fi inlocuit. „Pentru Ministerul Afacerilor Externe, va dau o informație in exclusivitate, ramane sa vedem daca se va...

- Vineri, 14 septembrie, toate centrele de relatii clienti ale ENGIE Romania (fosta GDF SUEZ Energy Romania) vor fi inchise. Ziua de 14 septembrie este libera pentru angajatii companiei conform prevederilor contractului colectiv de munca ...

- Alina Crișan, fosta membra a trupei A.S.I.A, iși reface viața cu pași inceți, dupa desparțirea cu scandal de fostul iubit pe care il inșelase. Se pare ca blondina iubește din nou, iar dovada este o imagine postata chiar de ea, pe rețelele de socializare.

- Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta intentioneaza sa execute lucrari de reparatii in Gravity Park si la un parc de distractii "Tara Piticilorldquo;. Contractul "Lucrari de reparatii si renovare la parcul de distractii tip Gravity Park, situat in municipiul Constanta, parc…

- Centrele de Relatii cu Clientii ale Grupului CEZ in Romania nu vor avea program de lucru cu publicul vineri, 20 iulie 2018, reluandu-si activitatea in data de 23 iulie 2018. In data de 20 iulie 2018, se sarbatoreste Ziua Energeticianului, sarbatoare specifica sistemului energetic. Centrele de Relatii…

- Industria pariurilor sportive din Romania evolueaza de la an la an, oferind pariorilor motive in plus sa intre pe platformele operatorilor de top. Potrivit site-urilor licențiate sa scrie despre acest domeniu, 4 case de pariuri online aduna majoritatea covarșitoare a jucatorilor din țara noastra. Agențiile…