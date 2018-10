Stiri pe aceeasi tema

- Retailerul suedez de mobila si decoratiuni Ikea va deschide anul viitor magazinul din zona Theodor Pallady din Capitala, dupa ce initial deschiderea acestuia era programata pentru sfarsitul verii din acest an. „Deschiderea magazinului IKEA Pallady si aducerea gamei noastre de produse de…

- Site-ul de investigații britanic Bellingcat a facut publica presupusa identitate a celui de-al doilea suspect in cazul Skripal, informația nefiind momentan confirmata de catre autoritațile britanice, relateaza BBC și Reuters.

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, luni, la deschiderea anului universitar la Academia Tehnica Militara din Bucuresti ca, ”dupa ani de subfinantare cronica”, exista ”sustinerea politica pentru a aloca Apararii 2 procente din Produsul Intern Brut pana in anul 2026, cel putin”.…

- Metallica revine la București, in turneul "Worldwired", pe 14 august 2019, la Arena Naționala, iar biletul de intrare ofera fanilor ocazia de a descarca in format digital noul album al trupei, scrie Mediafax.Biletele pentru noul show Metallica din Capitala vor fi puse in vanzare pe 28 septembrie,…

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru Bucuresti, valabila din aceasta seara ora 23.00, pana in 24 septembrie, ora 9.00. Vantul va sufla slab pana la moderat, iar temperatura minima va fi de 12…13 grade. Luni, 24 septembrie, ora 9.00, pana marti, 25 septembrie, ora 9.00, vremea va fi calda,…

- O bacterie periculoasa a fost descoperita la Spitalul Universitar din Capitala acolo unde una dintre salile din sectia de obstetrica-ginecologie este inchisa de doua zile. Este vorba de bacilul pioceanic, bacil care se dezvolta in mediile umede. Din informatiile de pana acum, sala nu este una in…

- La inceputul lunii septembrie, este probabil ca Romania sa faca plata pentru al doilea sistem Patriot, potrivit declaratiei ministrului Apararii, Mihai Fifor. „Suntem deja in al doilea an cu rachetele Patriot. Anul trecut am achizitionat primul sistem de rachete Patriot. Acum suntem in faza in care…

- O femeie in varsta de aproximativ 50 de ani a murit dupa ce, luni, s-a aruncat de la etajul șapte al unui bloc situat pe Calea Ferentari din București, in cauza fiind deschis un dosar penal pentru moarte suspecta, informeaza Poliția Capitalei.Polițiștii au deschis un dosar penal pentru moarte…