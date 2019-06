Stiri pe aceeasi tema

- Talharie depistata de un jandarm aflat in timpul liber in Eveniment / on 21/06/2019 at 12:43 / In data de 20 iunie a.c., in jurul orei 15:30, un lucrator din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Teleorman, aflat in timpul liber, in parcul din zona BRD din municipiul Alexandria, s-a sesizat…

- Salvator și in timpul liber… Deși se afla in timpul liber, un pompier, subofițer – conducator auto in cadrul Detașamentului de Pompieri Mioveni – a intervenit, astazi, primul, la accidentul rutier din zona Clucereasa, unde un autoturism a parasit partea carosabila și a intrat in glisiera. ”Pentru pompieri,…

- Un subofiter jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Buzau, aflat in timpul liber, a intervenit vineri in Piata Centrala din municipiul Buzau, imobilizand un agresor inarmat cu un cutit, potrivit agerpres.ro.Citește și: Lovitura pentru șeful Aeroportului Otopeni! Ministrul…

- O femeie, din comuna Saulești, a fost prinsa ieri de oamenii legii, conducand un autoturism, neavand acest drept . Polițiștii au identificat-o pe aceasta, in timp ce se deplasa pe drumul comunal 48. O femeie, in varsta de 42 de ani, din comuna Saulești, județul Gorj , a fost oprita de polițiștii din…

- 35 de persoane au fost incadrate pe loc la Bursa locurilor de munca in Social / on 12/04/2019 at 14:14 / Astazi, 12 aprilie 2019, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Teleorman a organizat Bursa Generala a Locurilor de Munca, eveniment care s-a desfașurat, incepand cu ora 9.00 la Sala…

- Pompierii militari teleormaneni s-au alaturat campaniei umanitare pentru strangerea fondurilor necesare ajutorarii micuțului Eric, cu grave probleme medicale, ce necesita tratament de specialitate intr-o clinica din strainatate. In acest sens, duminica,14 aprilie, incepand cu ora 10.00, la stadionul…