IJJ Prahova: Nouă cazuri de prezenţă a 11 urşi în mai multe localităţi din judeţ, în ultima săptămână Un numar de noua cazuri de prezenta a 11 ursi in mai multe localitati de pe raza judetului Prahova au fost semnalate in ultima saptamana, la acestea intervenind jandarmii, tehnicienii veterinari si personalul fondurilor de vanatoare, a informat duminica IJJ Prahova.



Astfel, in intervalul 24 - 30 iunie, la numarul unic de urgenta 112 au fost sesizate un numar de noua cazuri de prezenta a 11 ursi in mai multe localitati de pe raza judetului Prahova, cum ar fi Breaza, Adunati, Posesti, Sinaia si Busteni.



Potrivit sursei citate, o interventie deosebita a avut loc in localitatea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

