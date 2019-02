Stiri pe aceeasi tema

- COMUNICAT DE PRESA Apel catre rudele și urmașii deținuților politici morți in Penitenciarul din Tirgu Ocna și in Colonia de munca de la Periprava București, 18 februarie 2019 – Institutul

- In urma deciziei din 28 ianuarie 2019, Ministerul Justiției din Republica Ceha acorda compensații unui fost refugiat din Germania de Est, ranit in 1982 de garzile de pe frontiera fostei Cehoslovacii in timp ce incerca sa treaca dincolo de cortina de fier. Reamintim ca IICCMER face apel public in aceasta…

- Marius Oprea il acuza pe Dacian Ciolos ca unul dintre fondatorii legali ai partidului PLUS a fost maior al Securitatii, care a coordonat o ancheta penala la care istoricul a fost supus in 1988. Fostul premier a reactionat acuzatiilor. „Aș vrea sa pornesc mai intai de la raspunsul domnului…

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) face un apel public pentru strangerea de informații relevante privind incalcari ale drepturilor și libertaților fundamentale in cazul tentativelor de trecere a frontierei in perioada 1947-1989. Așa cum se știe,…

- Studenții cer sa se rescrie manualele de istorie, pentru ca ororile comunismului și rezistența anticomunista sa nu mai fie "o liniuța printre alte liniuțe". Generația de dupa ’89 lupta cu demonii istoriei recente. Așa a devenit cladirea unei foste inchisori, din sediu de firma, monument istoric. Daca…

- Avocatul Poporului a lansat spre dezbatere, in 11 decembrie 2018, un Raport special privind respectarea drepturilor persoanelor persecutate din motive politice de catre dictatura instaurata in Romania in perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989 In prezența unor reprezentanti ai foștilor deținuți…

- Avocatul Poporului a lansat spre dezbatere, in 11 decembrie 2018, un Raport special privind respectarea drepturilor veteranilor, veteranilor de razboi, invalizilor de razboi, orfanilor de razboi, vaduvelor de razboi, vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi și prizonierilor de razboi …