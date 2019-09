Stiri pe aceeasi tema

- In urma Bonfire-ului Giei și al lui Bogdan, concurenta a ales sa se desparta de cel cu care a venit in Thailanda pentru a-și testa relația. „Nu imi doresc sa mai revin asupra deciziei. Nu o sa fie ușor, dupa zece ani, am crescut parca impreuna. Este un pas pe care trebuie sa il fac acum, pentru ca daca…

- In cel mai nou episod Insula Iubirii, difuzat in aceasta seara, de la 20:00, la Antena 1, doua ispite, dar și un concurent vor pleca din cele doua resorturi din Thailanda. Atat Minitelul cat și Purimuntra vor suferi pierderi care vor provoca reacții printre concurenți.

- Primaria Constanta anunta constant, de o perioada, faptul ca sunt asfaltate strazile si refacute trotuarele de pe mai multe artere din municipiu. De altfel, aspectul orasului prinde contur de la o luna la alta, mai ales ca trotuarele sunt delimitate de stalpisori, pentru a nu mai permite autoturismelor…

- Ispita Mircea de la Insula Iubirii reușește sa surprinda de fiecare data cu dezvaluiri la care nimeni nu s-ar fi așteptat! De data aceasta, cea mai dorita prezența masculina din Thailanda a marturisit ca a fost inșelat!

- Aurel a fost unul dintre cele mai controversate personaje de la „Insula Iubirii”. Dupa ce și-a inșelat iubita, pe Alexandra, alaturi de care a venit in Thailanda, in sezonul trecut, barbatul s-a indragostit de Diana, fosta iubita a lui Ben și o alta concurenta a show-ului. In cele din urma, cei doi…

- Medana de la ''Insula Iubirii'' a fost criticata de internauți, dupa ce a postat o footgrafie cu fiul ei pe rețelele soociale. Fosta concurenta a fost luata la rost pentru ca micuțul ei, deși are peste doi ani, folosește inca suzeta.

- In cel mai nou episod din Insula Iubirii, difuzat in aceasta seara, de la 20:00, la Antena 1, lucrurile vor lua o alta intorsatura. Veștile incep sa curga și pe insula baieților, care sunt șocați de acțiunile și gesturile femeilor cu care au venit in Thailanda.