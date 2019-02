Ii iubesc pe tefelisti si nu ii voi vota. Vreau sa-i feresc de tentatii

Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca exista un deficit de personal in inspectoratele pentru situatii de urgenta din tara si ca solutia gasita este de a creste numarul absolventilor prin scurtarea perioadei de pregatire, fara a afecta insa calitatea. El a precizat…

- Salvatorii constanteni au intervenit cu mai multe ambulante si inclusiv cu un elicopter SMURD, dupa ce au fost alertati despre faptul ca doi barbati au nevoie de ajutor. Din pacate, unul dintre ei a murit. Din primele informatii, barbatii s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon, in subsolul unei cladiri…

- FCSB - VIITORUL LIVE. "Nu l-am facut praf și nu-l dau afara pe Dica. Ii iubesc pe Dica ca om. Ca antrenor, sa ma ierți. Ca antrenor, n-am cum sa-l iubesc, pentru ca echipa asta trebuia sa joace și sa caștige campionatul cu 15 puncte diferența", a atacat Gigi Becali. STEAUA - VIITORUL LIVE VIDEO…

- Potrivit sursei citate, in cadrul rectificarii se efectueaza si o redistribuire de credite bugetare si de angajament, in suma totala de cate 60 milioane lei, intre capitolele bugetului CNAS. Totodata, in cadrul institutiei s-a efectuat si o analiza a executiei bugetare din acest an, identificandu-se…

- Trei persoane, intre care si un copil in varsta de aproximativ trei ani, au murit, miercuri seara, intr-un accident rutier petrecut in judetul Constanta si in care au fost implicate doua masini. O alta persoana a fost ranita. Roxana se afla la volan cand un sofer de 33 de ani a patruns pe contrasens…

- Sentimentele frumoase pentru cei din viata noastra ne aerisesc sufletul. Toti avem nevoie de iubire, doar ca unii uitam sa o mai daruim. Uitam sa ne pese de cei care ne-au fost alaturi, cand ne este bine ii uitam pe cei care tin la noi cu adevarat, uitam sa ii auzim sau sa ii vedem pe cei…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a declarat ca primaria municipiului reședința de județ va depune, pana la sfarșitul acestui an, proiecte cu o valoare totala de aproape 32 de milioane de euro. Lucian Harșovschi a facut anunțul in cadrul unei intalniri, care a avut loc la Constanța, la care au…

- Hotelul Mara este singurul hotel de pe Valea Prahovei care a facut parte din lantul hotelier Holiday Inn Resort.Ca urmare a deciziei de dezvoltare a serviciilor turistice oferite, cautam persoane ambitioase, etice si dinamice care sa se alature echipei noastre. Recrutam în prezent…