- Ministrul Educației, Rovana Plumb, a declarat ca in acest an școlar nu se vor schimba subiectele pentru examenele de BAC și Evaluarea Naționala intrucat, in urma discuțiilor cu reprezentanții elevilor, ai profesorilor și ai parinților s-a conchis ca in timpul joculului nu se schimba regulile.„Am ...

- Unul dintre cei care se ocupa de administrarea celei mai iubite platforme de mesagerie a facut marele anunț. WhatsApp va suferi modificari de care utlizatorii nu se vor bucura de loc. Din pacate va trebui sa ne obișnuim cu ceva ce nu ne doream.

- Schimbare jobului nu a fost niciodata mai populara ca acum. Accesul oamenilor la Internet a adus schimbari profunde in societate, inclusiv pe piata muncii, facilitand intalnirea dintre cerere si oferta. Un studiu citat de Wall Street Journal arata ca...

- Vești importante pentru toți romanii! Schimbare semnificativa in caz de cutremur! Cutremurul cu magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter, produs in Romania, a speriat romanii, mai ales ca majoritatea locuințelor prezinta un risc seismic ridicat. Citește AICI ce modificari MAJORE s-au facut…

- Panouri electronice de informare si sisteme de supraveghere video vor fi montate in statiile de tramvai de pe linia 21,valoarea investiției ridicandu-se la aproape 4 milioane de lei, conform unui proiect de hotarare ce va fi discutat in ședința de joi a Consiliului General al Municipiului București.

- Acceptarea functiei de secretar general al Guvernului de catre Toni Grebla a fost primita cu aplauze in sedinta Comitetului Executiv National al PSD de vineri, fiind una unanima, a declarat pentru AGERPRES secretarul general adjunct al partidului, Codrin Stefanescu.

- Fostul pilot german Michael Schumacher, aflat in stare grava dupa accidentul de schi din 2013, va fi dus la Mallorca, intr-o locuinta achizitionata de sotia lui de la Florentino Perez, presedintele clubului Real Madrid, pentru 30 de milioane de euro.