- Actiunile iHunt intra marti la tranzactionare pe Sistemul Alternativ al Bursei de Valori Bucuresti, acesta fiind primul retailer online si producator de telefoane mobile care se listeaza la BVB. Potrivit unui anunt publicat pe site-ul Bursei, listarea iHunt la BVB a fost intermediata de SSIF GOLDRING…

- Banca Transilvania a raportat un profit net de 436,07 milioane lei, in primul trimestru din 2019, in crestere cu 19% fata de aceeasi perioada din 2018, sau de 407,51 milioane lei, daca se ia in calcul taxa pe active bancare, potrivit rezultatelor transmise Bursei de Valori Bucuresti, relateaza Agerpres.Citește…

- Banca Transilvania a înregistrat un profit net de peste 436 milioane lei, în primul trimestru din acest an, în creștere cu 19% comparativ cu perioada similara din 2018, reiese din rezultatele financiare publicate pe site-ul Bursei de Valori București. Efectul taxei bancare, introdusa…

- Viitorul unei piete de capital nu se poate intampla intr-o zona dereglementata, deoarece reglementarea creeaza incredere pentru investitori, a declarat, luni, intr-un eveniment de specialitate, Adrian Tanase, directorul general al Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "Nu cred ca viitorul unei piete de…

- Toate partile implicate trebuie sa stea la aceeasi masa pentru a crea o noua strategie nationala, in vederea dezvoltarii pietei de capital, a declarat, luni, intr-un eveniment de specialitate, Lucian Anghel, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "Mi-aduc aminte ca am trecut printr-o serie de…

- Cea mai mare problema a pietei de capital din Romania este participarea foarte redusa a investitorilor locali, a declarat, marti, Adrian Tanase, directorul general al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), intr-o conferinta pe tema pietei de capital. "Nu sunt un mare specialist in tehnologia blockchain,…

- Tranzactii in valoare de 1,4 milioane de lei (295.156 euro) au fost realizate miercuri, in prima ora de la deschiderea Bursei de la Bucuresti, pe o piata in scadere pe toti indicii, informeaza Agerpres.Citește și: Dezastru in domeniul hotelier! Exista un deficit de 50.000 de angajați: 'Avem…