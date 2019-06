IGSU: Sute de arbori doborâţi, maşini avariate şi acoperişuri distruse, în urma vântului puternic Peste 200 de arbori au fost doborati de vant, 30 de acoperisuri au fost afectate si 21 de autoturisme au fost avariate in urma vantului care a suflat cu putere in ultimele 24 de ore, a anuntat vineri IGSU.



In urma furtunilor de scurta durata, dar de intensitate semnificativa, au fost semnalate efecte negative la nivelul a 98 de localitati din 20 de judete.



Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei acumulate in 80 de locuinte, curti si subsoluri, dar si pentru inlaturarea aluviunilor si facilitarea scurgerii apei de pe 31 de strazi. Echipele ISU au actionat in Maramures… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

