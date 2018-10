Stiri pe aceeasi tema

- Portalul de avertizare in situatii de urgenta ro-alert.ro a fost lansat oficial in luna septembrie. Acesta are scopul de avertizare a populatiei cu privire la fenomene meteo extreme, inundatii sau chiar un atac terorist, prin telefonul mobil. Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat explica, atunci, de…

- Marti, 25 septembrie, in cadrul programului de testare RO-ALERT, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) va transmite, in intervalele orare 10:00-12:00, respectiv 17:00-19:00, un mesaj catre UAT-uri din regiuni formate din mai multe judete, printre care si Dambovita.

- Sistemul de avertizare a populatiei in situații de urgența RO-ALERT va fi testat și la nivelul judetului Suceava. Conform ISU „Bucovina”, astazi, in intervalul orar 17.00-19.00, va fi transmis un mesaj catre toate unitatile administrative cuprinse in geometria formata din urmatoarele puncte: punctul…

- Astazi, 20 septembrie 2018, in intervalul orar 10:00 – 12:00, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta va transmite si in judetul Dambovita un mesaj pentru testarea Sistemului de avertizare a populatiei „RO-ALERT”. Mesajul test va fi receptionat de toti cetatenii care detin telefoane mobile…

- Lansarea portalului web ro-alert.ro reprezinta o noua etapa in procesul de punere in funcțiune a aplicației RO-ALERT de avertizare și alarmare a populației in situații de urgența. Asfel, vor fi disponibile informatii despre acest sistem, inclusiv despre configurarea telefonului pentru primirea mesajelor…

