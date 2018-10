"In contextul emiterii de catre Administratia Nationala de Meteorologie a avertizarilor de Cod Galben si Cod Portocaliu, ce prognozeaza intensificari ale vantului in toata tara si ninsori in zonele montane, IGSU a dispus unitatilor subordonate luarea masurilor necesare pentru prevenirea si gestionarea optima a unor potentialelor situatii de urgenta. Astfel, pentru eficientizarea misiunilor de raspuns, s-au dispus masuri de activare a grupelor operative in cele 6 judete aflate sub incidenta Codului Portocaliu (ISU Caras-Severin, ISU Dolj, ISU Giurgiu, ISU Olt, ISU Teleorman si ISU Mehedinti)…