IGSU: Pompierii au efectuat, în ultimele două zile, 141 misiuni de stingere a incendiilor Pompierii au intervenit, in Ajun si in prima zi a Craciunului, in 2.255 situatii de urgenta, dintre care 141 misiuni de stingere a incendiilor.



Potrivit unui comunicat al IGSU, in perioada 24 - 25 decembrie, peste 5.100 de pompieri s-au aflat la datorie, zilnic, pentru asigurarea protectiei si sigurantei cetatenilor.



In cele doua zile, la nivel national au avut loc 2.255 situatii de urgenta, salvatorii fiind solicitati la 141 misiuni de stingere a incendiilor, 1.928 cazuri SMURD (1.909 pentru acordarea primului ajutor si 19 misiuni de descarcerare), 66 pentru deblocare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

