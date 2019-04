IGSU: Pompierii au avut 1.302 intervenţii în ultimele 24 de ore Peste 5.100 de pompieri au asigurat misiunile de protectie a populatiei in noaptea de Inviere si in ultimele 24 de ore au fost inregistrate in tara 1.302 interventii, cu 25% mai multe fata de perioada similara a anului trecut, informeaza IGSU.



"In ultimele 24 de ore, la nivel national au fost inregistrate 1.302 interventii, salvatorii fiind solicitati pentru stingerea a 96 de incendii, 1.070 cazuri SMURD (1.062 pentru acordarea primului ajutor medical si 8 misiuni de descarcerare) si 136 situatii pentru inlaturarea efectelor de vreme rea si pentru protectia comunitatilor. La lacasurile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

