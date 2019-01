Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 16 containere de mare capacitate generatoare de curent electric au fost trimise in judetul Ialomita, unde sunt avarii importante la reteaua de alimentare cu energie electrica, din cauza vantului puternic si a depunerii de gheata pe stalpi si cabluri, anunta Inspectoratul General pentru Situatii…

- Vremea nefavorabila creeaza mari probleme in județul Ialomița. 25 de localitați din zona de vest a județului sunt fara curent electric in acest moment. De asemenea, toate drumurile județene au fost inchise. Oficialii Comandamentului Județean pentru Situații de Urgența au precizat faptul ca fac eforturi…

- 47 de sate din 14 raioane au ramas fara curent electric din cauza vantului. Potrivit Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, printre localitatile afectate sunt si din Criuleni, Straseni, Dubasari, Cahul si Orhei.

- Orașul Lugoj din județul Timiș a fost realimentat cu energie electrica abia luni seara. Timp de 33 de ore, localnicii nu au avut apa potabila și nici curent din cauza ninsorilor puternice. Reprezentanții Primariei Lugoj au anunțat ca toți cei aproape 40.000 de localnici au din nou energie electrica,…

- Porivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, s-a intervenit, in cursul zilei, in 60 de situatii de urgenta, dintre care trei incendii, 23 degajari de copaci sau crengi de pe autoturisme, 18 de degajari copacii sau crengi de pe carosabil, 11 degajari de cabluri de pe…

- Potrivit informațiilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI, in ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au fost antrenați pentru efectuarea acțiunilor de deblocare a mijloacelor de transport, intervenția la lichidarea consecințelor accidentelor de circulație, dar și tractarea…

- La nivelul județului Prahova, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” continua acțiunile de informare și educație preventiva in cadrul campaniilor R.I.S.C. “Renunta. Improvizatiile sunt catastrofale!”, lansata in luna noiembrie 2012, R.I.S.C. “Siguranta NU e un joc de noroc!”,…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) precizeaza ca Sistemul RO-ALERT nu difuzeaza notificari in cazul seismelor, anterior declansarii acestora. "In cazul seismelor, Sistemul RO-ALERT nu va difuza notificari, anterior declansarii acestora. Ulterior producerii cutremurului, in cazul…