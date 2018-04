Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Matei Basarab” al județului Olt desfasoara in aceasta perioada actiuni de control la principalele lacasuri de cult din judet, in vederea evaluarii conditiilor de securitate la incendiu. Serviciile Voluntare pentru ...

- In aceasta perioada premergatoare Sfintelor Sarbatori de Paste, inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta„Neron Lupascu” al judetului Buzau sunt angrenati intr-o serie de activitati ce au drept scop asigurarea nivelului de protectie si siguranta a cetatenilor, precum…

- In preajma sarbatorilor de Paști, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența vor evalua riscul de incendii din biserici. Pompierii au atras atenția la sistemele de semnalizare a incendiilor, dar și la funcționalitatea echipamentului electric.

- Potrivit rezultatelor unei analize Vola.ro, numarul biletelor de avion cu destinatia finala Romania a inregistrat o crestere cu 31% in 2018, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2017. Aceasta crestere releva faptul ca multi dintre romanii care locuiesc in strainatate (fie studenti, fie romani care…

- Dupa ce precipitatiile au reactivat alunecarile de teren din comuna Golesti – Valcea, astazi la fata locului s-a prezentat o comisie de evaluare formata din experti de la Bucuresti, reprezentanti ai Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta, ai Prefecturii si ai primariei locale. Patru gospodarii…

- La concursul de admitere – sesiunea 2018, in institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) si ale Ministerului Apararii Nationale (MApN), Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a propus scoaterea la concursul de admitere a urmatoarelor locuri: • Facultatea de Pompieri…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” al judetului Salaj recomanda cu fermitate respectarea masurilor minimale de prevenire a incendiilor la obiective de cult cu prilejul Sarbatorilor de Paste. Masurile ce vizeaza lacasurile de cult sunt evitarea desfasurarii slujbelor religioase in…

- Alunecarea de teren de la Valeni - Dambovita a afectat o suprafata de 6,5 hectare de teren, 11 gospodari, un drum comunal, iar trei familii au fost mutate la rude, au anuntat, joi seara, reprezentantii Prefecturii Dambovita. Alunecarea de teren se poate extinde, in functie de evolutia vremii, si…

- Centrele socio-culturale și zonele de agrement din Moldova au fost luate la control de angajatii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.Inspectiile au loc la solicitarea premierului Pavel Filip, in contextul tragediei din Kemerovo care a luat viata a 41 de copii.

- Incepand de maine, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI va efectua monitorizarea activitații gestionarilor de obiective cu aglomerari de persoane in organizarea aplicațiilor de evacuare a oamenilor din spațiile de agrement.

- Inundatiile au afectat 20 de localitati teleormanene, iar pe DN 6 si alte trei drumuri judetene sunt restrictii de circulatie din cauza apei de pe carosabil, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman, remis miercuri AGERPRES. Conform sursei citate, drumurile…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, si-a manifestat speranta miercuri ca parlamentarii vor initia un proiect legislativ prin care sa fie interzisa promovarea in public a tigarilor electronice.Citeste si: Basescu, reactie NEASTEPTATA la 'dezvaluirile'…

- Pe parcursul ultimelor 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au intervenit pentru tractarea mijloacelor de transport blocate in nameți. Potrivit datelor colectate din subdiviziunile teritoriale, au fost efectuate 32 de acțiuni de deblocare a autoturismelor pe tronsoane…

- In perioada 27-29 martie 2018, Jandarmeria Prahova va desfasura exercitiul combinat pe linia interventiei antiteroriste la obiectivele din competenta Jandarmeriei Romane "Oleum 18". Exercitiul combinat cu forte in teren " OLEUM 18", este al VIII -lea dintr-o serie de exercitii integrate organizate de…

- Atat ministrul de Interne, cat si secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Situatii de Urgenta au ajuns, joi in jurul pranzului, cu un elicopter de la Bucuresti in zonele afectate de inundatii, mai precis la granita judetelor Brasov cu Covasna. Acolo se afla deja, inca din ziua precedenta,…

- In contextul avertizarilor hidrologice de Cod Galben si Portocaliu, pe principalele cursuri de rauri, precum si a avertizarii recente de nowcasting Cod Rosu pentru bazinele hidrografice Homorodul Mic si Homorodul Mare, din judetele Harghita si Brasov, valabila pana in aceasta seara la ora 24.00, Ministerul…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), un incendiu a izbucnit, marti seara, la Termocentrala de la Turceni, judetul Gorj. "Incendiul se manifesta cu degajari mari de fum si ard cabluri electrice", au precizat reprezentantii IGSU, pentru News.ro.…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), un incendiu a izbucnit, marti seara, la Termocentrala de la Turceni, judetul Gorj."Incendiul se manifesta cu degajari mari de fum si ard cabluri electrice", au precizat reprezentantii IGSU, pentru News.ro.…

- Aproximativ 3.000 de pompieri au fost mobilizați și se afla in teren alaturi de 2.000 de mijloace tehnice necesare intervenției de urgența. Masura a fost luata in contextul avertizarii de cod roșu de inundații in bazinele hidrografice Homorodul Mare și Homorodul Mic, din județele Harghita și Brașov…

- Tanarul sucevean Alexandru Sahlean, student in anul II la Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Politie „Al.I. Cuza" Bucuresti, a fost mesagerul urarilor de „La multi ani" transmise doamnelor si domnisoarelor de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta ...

- Astazi in incinta Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI au fost donate doua autospeciale și a echipamentului de intervenție oferite pentru salvatorii și pompierii din stanga Nistrului de „Operațiunea Florian" din Marea Britanie.

- Miercuri dimineata, incepand cu ora 10.00, va avea loc un nou exercitiu „Miercurea Alarmelor”. Prin modul de actionare a mijloacelor tehnice de alarmare exista posibilitatea de a crea disconfort in spațiul public, motiv pentru care va asiguram ca astfel de exerciții periodice sunt necesare și benefice.…

- DN 22, tronsonul Ramnicu Sarat-limita cu judetul Braila, a fost inchis circulatiei rutiere miercuri in jurul orei 10,30 din cauza ninsorii viscolite si a vizibilitatii reduse. In cursul diminetii de miercuri, DN 2, pe tronsonul Buzau - Urziceni, si DN 2C, intre Costesti si limita cu judetul Ialomita,…

- Cursurile vor fi suspendate marti si miercuri, din cauza viscolului, si in judetul Ialomita, a stabilit, luni seara, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta. "Avand in vedere evolutia fenomenelor meteorologice extreme de pe teritoriul judetului Ialomita, si in urma consultarii cu directorii…

- Un echipaj de la Ambulanta Teleorman care nu mai putea inainta pe drumul inzapezit, luni, la un pacient de 73 de ani cu hipertensiune, din localitatea Dulceanca, a primit sprijin de la pompieri, care au intervenit cu o autosenilata, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman.…

- Avand in vedere avertizarea meteorologica COD PORTOCALIU de ger persistent, rafale de vant si ninsori temporare, prefectul Marian Serbescu a convocat astazi, 25 februarie, o sedinta a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta. Codul Portocaliu va fi in vigoare pana pe data de 1 martie, ora 10.…

- In ultimii zece ani, numarul incendiilor din Moldova a scazut cu aproape 30 la suta. Insa pagubele materiale provocate de flacari s-au dublat.Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, anul trecut, au avut loc peste 1.

- Pompierii intervin, miercuri la pranz, cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu la o magazine dintr-o gospodarie din municipiul Aiud. Nu sunt persoane ranite, insa la fața locului s-a deplasat și o ambulanța SMURD, in caz de incidente, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU)…

- De la inceputul sezonului rece si pana in prezent (perioada 01.12.2017 – 13.02.2018), la nivelul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Neron Lupascu” al judetului Buzau, au fost monitorizate si gestionate un numar de 1340 situatii de urgenta, dintre care 1078 misiuni de prim ajutor medical, 96…

- Peste 100 de ambulante nu pot fi folosite zilnic la interventii din cauza defectiunilor tehnice, a declarat luni prim-adjunctul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, Daniel Dragne, potrivit Agerpres. El a spus, cu prilejul prezentarii bilantului IGSU ...

- "Este o discutie cu cei care importa terminalele telefonice, ca sa ne asiguram ca de la un anumit moment toate terminalele care se importa in Romania sa aiba in ele sistemul activat. La acest moment exista un procent care este activat si exista un procent mai mare care este neactivat. Acolo vom lucra…

- Sambata, o femeie și-a pierdut viața, iar un tanar a ajuns la spital cu arsuri grave. Potrivit angajaților Inspectoratului General pentru Situații de Urgența in primul caz este vorba de o femeie de 72 de ani, din orașul Taraclia, și-a pierdut viața din cauza intoxicarii cu gaze. Potrivit datelor preliminare, femeia…

- Peste 50 de salvatori si pompieri au fost premiati astazi in cadrul Galei Barbatiei, organizate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. Laureatii au fost felicitati de conducerea institutiei si au primit diplome.

- Un puternic incendiu a izbucnit vineri dimineata la acoperisul unei locuinte din Medgidia, iar din cauza vantului puternic flacarile s-au extins apoi la alte noua case, in care locuiau 43 de persoane. La fata locului intervin peste 40 de pompieri. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Generalul de brigada Dan-Paul Iamandi a preluat luni comanda IGSU, in prezenta sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat. Conform deciziei primului ministru, emisa in baza propunerii ministrului Afacerilor Interne, incepand cu data de 4 februarie colonelului ing.…

- Cinci persoane ranite usor au fost transportate la spital dupa ce patru autovehicule s-au lovit pe bulevardul Dacia, intre intersectiile cu Calea Victoriei si Calea Givitei. In accident au fost implicati sapte oameni, doi neavand nevoie de ingrijiri. Brigada Rutiera informeaza ca, sambata…

- Reprezentantii Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) au efectuat, in anul 2017, 23 de inspectii la serviciile de ambulanta private, fiind depistate trei firme care functionau fara autorizatie. La un alt serviciu, s-a descoperit o autospeciala cu numere de inmatriculare false, iar masinile…

- "Pe partea ambulantelor din dotare, trebuie sa mentionez ca situatia este extrem de grava pe plan national. Nu vorbesc numai de SMURD, vorbesc si de serviciile de ambulanta - ganditi-va ca avem un numar mare de ambulante care circula pe drumuri, care au peste 700.000 de km la bord. Defectiunile repetate…

- Romania va beneficia, pana in 2020, de 36 de tabere mobile pentru sinistrati cu facilitati de cazare si hranire care sa fie folosite, atat in cazul unor dezastre, dar si in situatia unor miscari masive de migranti din afara granitelor tarii. Prim-adjunctul Inspectoratului General pentru Situatii de…

- Prim-adjunctul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, colonel Cristian Radu, a declarat, marti, la Alba Iulia, ca IGSU va derula in urmatorii ani un amplu proiect in valoare de 40 de milioane de euro prin care va infiinta o retea de centre regionale de pregatire specializata, in Iasi, Suceava,…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) va derula un proiect in valoare de 40 de milioane de euro, dedicat atat acumularii de competente pentru personalul operativ, dar si infiintarii unei retele de centre regionale de pregatire specializata, in Iasi, Suceava, Timis, Hunedoara, Dolj,…

- Trei persoane și-au pierdut viața în urma incendiilor care au avut loc în weekendul trecut, comunica MOLDPRES. Solicitata de agentie, Liliana Pușcașu, ofiter de presa în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), a precizat ca primul caz, în…

- Premierul interimar Mihai Fifor a decis imputernicirea generalui de brigada Dan-Paul Iamandi pentru a indeplini atributiile functiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Decizia a fost publicata, vineri seara, in Monitorul Oficial si este valabila…

- Premierul interimar Mihai Fifor a decis sa il imputerniceasca pe generalul de brigada cu o stea Dan-Paul Iamandi pentru a indeplini atributiile functiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), pentru o perioada de 6 luni. Dan-Paul Iamandi va ocupa aceasta functie…

- In contextul in care Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis avertizare hidrologica, de pericol pe gheața fragila a bazinelor acvatice, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a inceput desfasurarea campaniei de prevenire a cazurilor de inec in sezonul rece. Chiar astazi, la iazul din parcul…

- În consecința ninsorilor de acum doua zile, 11 sate din trei raioane ramâneau azi-dimineața fara curent electric. Este vorba despre localitați din raioanele Caușeni, Anenii Noi și Ștefan Voda, potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgența. De…

- Noile prevederi ale legii privind apararea împotriva incendiilor au intrat în vigoare, iar spațiile publice din categoria comerț, cultura și turism care nu dețin autorizație de securitate de incendiu sunt obligate sa anunțe acest lucru. În locuri vizibile, trebuie afișat un panou cu…

- Vestea a fost data astazi de adjunctul șefului Inspectoratului General pentru Situatii de Urgența, colonelul Cezar-Mihai Damian, prezent la Buzau la bilanțul pompierilor. Printre noile achizitii ale ISU Buzau se vor numara autospeciale cu apa și spuma, autoscari mecanice dar și alte utilaje care vor…

- Vestea a fost data astazi de adjunctul șefului Inspectoratului General pentru Situatii de Urgența, colonelul Cezar-Mihai Damian, prezent la Buzau la bilanțul pompierilor. Printre noile achizitii ale ISU Buzau se vor numara autospeciale cu apa și spuma, autoscari mecanice dar și alte utilaje care vor…

- La nivelul județului Bihor, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Crisana” continua acțiunile de informare și educație preventiva in cadrul campaniilor R.I.S.C. „Renunta. Improvizatiile sunt catastrofale!”, lansata in luna noiembrie 2012. De asemenea RISC a mai lansat campanii de educații…