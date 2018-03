Stiri pe aceeasi tema

- Peste 500 de pompieri sunt pregatiti sa intervina in judetul Ilfov si in Capitala, pe durata codului portocaliu, iar echipajele SMURD vor patrula in zonele cunoscute ca fiind frecventate de persoane fara adapost pentru identificarea acestora si transportul la centrele de cazare temporara. Comitetul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de ninsoare, valabila pentru 14 judete si Capitala, ce va intra in vigoare de joi seara si va fi valabila pana vineri, la ora 15.00. In paralel va fi in vigoare si un cod galben de ninsori pentru jumatate de tara. …

- Vremea continua sa ne dea batai de cap in urmatoarele ore și se vor inregistra nu doar temperaturi scazute, ci și ninsori moderate cantitativ, dar și polei, anunța Administrația Naționala de Meteorologie.

- Nu scapam de vremea rea! Administratia Nationala de Meteorologie a transmis o noua informare de vreme deosebit de rece, precipitații in general moderate cantitativ si polei, valabila in perioada 20 martie, ora 15:00 – 22 martie, ora 10:00. In intervalul menționat vremea se va menține deosebit de rece,…

- Tipul mesajului : Informare meteorologica Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie Ziua/luna/anul: 20-03-2018 Ora : 15:00 Nr. mesajului: Intervalul : 20 martie, ora 15 – 22 martie, ora 10 Zonele afectate : conform textului Fenomene : vreme deosebit de rece, precipitații in general…

- Vremea continua sa se raceasca, in urmatoarele zile. Sunt asteptate si perioade de lapovita si ninsori, dar si conditii de polei. Cel putin pana marti seara, transmite Administratia Nationala de Meteorologie. In informarea meteorologica, valabila pana marti, 20 martie, ora 21.00, ANM precizeaza ca temporar…

- Tipul mesajului : Informare meteorologica Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie Ziua/luna/anul: 18-03-2018 Ora : 12:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 19 martie, ora 06 – 20 martie, ora 21 Zonele afectate : conform textului Fenomene : precipitații in general moderate cantitativ,…

- Vremea de iarna continua in urmatoarele zile. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a actualizat avertizarea de cod galben de vreme rea pentru toata tara. De luni dimineata, de la ora 06.00 si pana marti, 20 martie, ora 23.00, se anunta lapovita, ninsori, polei si vreme deosebit de rece.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo de precipitații, intensificari ale vântului și racire accentuata, care a intrat în vigoare duminica dimineața. Capitala și 32 de județe se afla sub cod galben. Meteorologii anunța ca începând de duminica…

- Tipul mesajului : Atenționare meteorologica Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 16-03-2018 Ora : 14:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 18 martie, orele 08 – 23 Zonele afectate : conform textului și harții Fenomene : precipitații insemnate cantitativ,…

- Vreme la extreme in țara noastra! Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca vremea in tara, precum si in Capitala, va fi calda in urmatoarele zile, cu temperaturi intre 18 si 20 de grade Celsius.Insa, mare atenție, de duminica se preconizeaza o racire cu precipitatii sub forma de ninsoare,…

- Avertizare meteo de ultima ora de la Administratia Nationala de Meteorologie. Un val de aer polar vine cu temperaturi negative in acest weekend. Viscolul revine in mai multe zone din tara. Potrivit meteorologilor, de sambata, vremea se strica in zonele de nord si est ale tarii, iar in noaptea de sambata…

- Peste 3.000 de pompieri se afla in teren cu aproximativ 2.000 de mijloace tehnice care intervin in sprijinul comunitaților afectate de scurgerile masive de pe versanti, torenti, paraie si de cresterile rapide de debite cu depasiri ale cotelor de pericol. Nivelul de alerta a fost ridicat, iar personalul…

- Administratia Nationala de Meteorologie prezinta prognoza de vreme pentru perioada 12-25 martie, in regiuni din tara. In Transilvania, pe parcursul primei saptamani de prognoza, temperaturile maxime se vor incadra, in medie, intre 10 și 17 grade. La inceputul celei de a doua saptamani se va resimți…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineata, atentionari cod galben de ceata, valabile in sase judete din Moldova si Dobrogea.Ploi si vant puternic afecteaza judetele Caras-Severin si Timis.

- În urmatoarele trei zile, vremea se va încalzi brusc, iat temperaturile vor atinge în sudul țarii chiar și 20 de garde. Încalzirea este provocata de intrarea pe teritoriul țarii noastre a unei mase de aer cald dinspre Marea Mediterana. PROGNOZA METEO PENTRU PRIMAVARA…

- Valul de frig si precipitatiile sub forma de lapovita si ninsoare vor persista in urmatoarele zile in municipiul Bucuresti, iar temperaturile se vor situa intre minus 15 grade si minus 3 grade Celsius, reiese din prognoza meteo publicata, joi, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Tipul mesajului : Atenționare meteorologica Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 01-03-2018 Ora : 14:30 Nr. mesajului: Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și harții. Fenomene : conform textelor; Mesaj : …

- Administrația Naționala de Meteorologie a prelungit avertizarea de ger pentru zilele urmatoare. COD GALBEN in intervalul 28 februarie, ora 11.00 – 02 martie, ora 20.00 Fenomene vizate: val de frig; Zone afectate: toata țara; Valul de frig va persista și se va intensifica pe parcursul nopților, astfel…

- Peste 5.000 de pompieri militari cu peste 3.000 de mijloace tehnice sunt pregatiti sa intervina in sprijinul populatiei si autoritatilor locale din zonele vizate de producerea unor fenomene meteorologice extreme, informeaza IGSU. Avand in vedere evolutia valorilor termice si a precipitatiilor sub forma…

- Avertizare cod galben de frig emisa de Administratia Nationala de Meteorologie a in vigoare duminica dimineata, pana saptamana viitoare urmand sa se inregistreze temperaturi cu 10-15 grade mai scazute decat ar fi normal pentru aceasta perioada din an. De asemenea, de luni va fi in vigoare o atentionare…

- Vremea se va raci considerabil in acest sfarsit de saptamana, anunta Administratia Nationala de Meteorologie, precizand ca temperaturile vor atinge si -20 de grade Celsius in estul Transilvaniei. De asemenea, nu vor lipsi precipitatiile sub forma de zapada, potrivit meteorologilor.Vineri vremea…

- Vremea se va raci in weekend, anunta Administratia Nationala de Meteorologie. In unele zone, temperaturile vor atinge si minus 20 de grade Celsius. De asemenea, nu vor lipsi precipitatiile sub forma de zapada, potrivit meteorologilor. Florinela Georgescu de la Administratia Nationala de Meteorologie: Iarna…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat, miercuri, ca in weekend se vor inregistra valori intre -13 si – 18 grade Celsius in nordul Moldovei si in estul Transilvaniei, iar in Capitala de -3 grade, din cauza patrunderii in tara o unei mase de aer rece de origine polara. „De la sfarsitul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru perioada 19 februarie – 4 martie 2018, in toate regiunile țarii. Potrivit meteorologilor, vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit, in special pe durata noptilor, in urmatoarele doua saptamani, in timp ce precipitatiile vor…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o informare meteo de intensificari ale vantului in sudul Banatului si in zona inalta din vestul Carpatilor Meridionali, dar si ninsori in judetele Mehedinti si Gorj, valabila de luni seara de la ora 22.00.

- Peste 1.600 de pompieri cu peste 900 mijloace tehnice sunt pregatiti sa intervina in sprijinul populatiei si autoritatilor publice locale, in zonele aflate sub incidenta atentionarii de Cod Galben de ninsori pentru 21 de judete, emisa de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca temperaturile vor scadea usor in acest weekend, de la 9-10 grade Celsius la 1-4 grade C. Duminica vor incepe ninsorile. In Muntenia si in vestul Dobrogei se va depune un strat de 5-10 centimetri de zapada, iar in Bucuresti intre 3 si 5 centimetri,…

- Peste 800 pompieri militari sunt pregatiți sa intervina in cele 8 județe vizate de ninsorile prognozate pentru perioada urmatoare Conform atenționarii Cod Galben emisa de Administratia Nationala de Meteorologie, incepand de astazi, ora 18.00, pana maine, ora 17.00, in județele Bistrița-Nasaud, Botoșani,…

- Peste 800 de pompieri militari sunt pregatiți sa intervina in cele 8 județe vizate de ninsorile prognozate pentru perioada urmatoare, potrivit unui comunicat de presa remis AMPRESS. Conform atenționarii Cod Galben emisa de Administratia Nationala de Meteorologie, incepand de astazi, ora 18.00, pana…

- Peste 800 de pompieri militari sunt pregatiți sa intervina in cele opt județe vizate de ninsorile prognozate pentru perioada urmatoare. Printre acestea se afla și județul Satu Mare. Conform atenționarii Cod Galben emisa de Administratia Nationala de Meteorologie, incepand de astazi, 8 februarie, ora…

- Peste 800 pompieri militari sunt pregatiti sa intervina in cele opt judete vizate de ninsorile prognozate pentru perioada urmatoare, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis joi dimineata o atentionare meteorologica cod galben de ninsori insemnate cantitativ, care intra in vigoare joi, la ora 18, și se incheie vineri, la ora 17.

- Vremea se schimba radical din aceasta seara. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de intensificari ale vântului și precipitații sub forma de ninsoare și de ploaie, valabila pâna duminica seara, la nivelul întregii țari. Conform meteorologilor, atenționarea…

- ANM: Vremea va fi in continuare calda. Ce spun meteolorgii despre luna februarie Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca vremea va fi deosebit de calda si zilele urmatoare, chiar si cu 15 grade mai mult decat ar fi normal pentru aceasta perioada a anului, cu maxime de pana la 18 grade. In…

- NEWS ALERT Ger in Transilvania la noapte. Temperaturi de pana la minus 20 de grade In noaptea de miercuri spre joi se vor inregistra minus 23 de grade in estul Transilvaniei, asta dupa ce, in noaptea de marti spre miercuri temperaturile au ajuns la minus 21 de grade in Radauti. De asemenea, in Bucuresti…

- Vremea rea va continua in acest sfarsit de saptamana, in prima parte a intervalului fiind anuntate ninsori in Transilvania si Maramures, dar si precipitatii mixte in Moldova, unde se va forma ghetus si polei, potrivit meteorologilor. De sambata dupa-amiaza, aria precipitatiilor se va extinde, initial…

- Peste 221 de pompieri, cu 71 autospeciale de intervenție și 176 mijloace tehnice sunt pregatiți sa intervina in sprijinul populației și autoritaților locale din județul Prahova. In contextul emiterii de catre Administrația Naționala de Meteorologie a avertizarilor COD PORTOCALIU de vant puternic…

- Peste 3.000 pompieri cu 2.100 de utilaje grele sunt pregatiti sa intervina in sprijinul populatiei si autoritatilor locale din judetele unde sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase, in contextul avertizarilor de cod portocaliu si cod galben de vant puternic si ninsori abundente care vizeaza…

- „Avand in vedere avertizarea de cod galben de de vreme rea, emisa de Administratia Nationala de Meteorologie, pentru ziua miercuri, 17 ianuarie, administratia locala a intocmit din timp un plan de masuri pentru a preintampina eventualele evenimente deosebite provocate de precipitatiile cu caracter…

- 19 judete sunt vizate de avertizarea emisa, iar cel mai puternic vor fi lovite zonele din estul tari. Alina Serban, de la Administratia Nationala de Meteorologie, a declarat miercuri, la Antena 3, ca ne așteapta vant puternic in zonele montane și ninsori in partea de est a teritoriului.

- Peste 4.500 de politisti sunt pregatiti sa intervina miercuri in zonele afectate de vremea rea. Pe mai multe drumuri din judetele Harghita, Covasna, Arges, Gorj, Mehedinti, Hunedoara si altele s-a depus zapada, iar pe autostrazile A1, A2, A3 si A4 carosabilul este umed.

- Ministerul Apararii Nationale informeaza ca 3.500 de militari, cu peste 600 de mijloace tehnice, sunt pregatiti sa intervina in caz de necesitate, la nivelul intregii tari, in contextul avertizarilor meteorologice pentru marti si miercuri. "Suntem pregatiti sa intervenim daca va fi nevoie! Ca urmare…

- Armata pregatita sa intervina daca vremea se inrautateste Foto MApN Ministerul Apararii Nationale informeaza ca 3.500 de militari, cu peste 600 de mijloace tehnice, sunt gata sa intervina în caz de necesitate, la nivelul întregii tari, în contextul avertizarilor meteorologice…

- Ministerul Apararii Nationale informeaza ca 3.500 de militari, cu peste 600 de mijloace tehnice, sunt pregatiti sa intervina in caz de necesitate, la nivelul intregii tari, in contextul avertizarilor meteorologice pentru marti si miercuri. "Suntem pregatiti sa intervenim daca va fi nevoie!…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni o atenționare de precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei, intensificari ale vantului și ninsori viscolite la munte, in intervalul 15 ianuarie, ora 20 – 17 ianuarie, ora 20. In cursul nopții de luni spre marți (15/16 ianuarie)…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteo de vant, lapovita, ninsoare si racire accentuata a vremii, valabila din aceasta seara pana duminica dupa-amiaza, in intreaga tara, informeaza...

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru perioada 8-21 ianuarie, in regiuni din tara. In Transilvania, temperaturile vor fi in scadere, in aceasta saptamana, insa ulterior se va incalzi usor. Precipitatii sub forma de ninsoare sunt asteptate in intervalele 10-13 ianuarie,…

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru sfarsitul acestui an si prima saptamana din 2018, in regiuni din tara. In Transilvania si la munte, vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit pentru aceasta perioada. Sunt posibile precipitatii sub forma de lapovița și ninsoare,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteo de ninsori si viscol la munte, respectiv precipitatii mixte si polei in restul regiunilor. Avertizarea este valabila de vineri noapte pana duminica...