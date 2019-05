Peste 3.000 de pompieri au intervenit, joi si vineri, in sprijinul autoritatilor si al populatiei din 22 de localitati din tara pentru evacuarea apei din subsoluri si gospodarii, in urma ploilor abundente, scurgerilor de pe versanti si viiturilor rapide. Potrivit unui comunicat al IGSU transmis vineri AGERPRES, peste 3.200 de pompieri militari au intervenit, de joi dimineata pana vineri dimineata, in zonele aflate sub incidenta atentionarilor hidrometeorologice. "Ploile abundente, scurgerile de pe versanti si viiturile rapide au produs efecte in judetele Bistrita Nasaud, Gorj, Hunedoara, Maramures,…