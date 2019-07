IGSU: Marţi - ultima verificare din seria testelor pe RO-ALERT; în cazul unor erori, perioada se va prelungi IGSU va transmite, marti, in intervalul orar 09,00 - 12,00, prin intermediul sistemului RO-ALERT, mesaje test de avertizare a populatiei pe toate telefoanele mobile din aria de acoperire a celulelor de telefonie.



Telefoanele configurate pentru primirea mesajelor RO-ALERT vor receptiona urmatorul mesaj: "TEST! Acesta este un mesaj pentru testarea sistemului RO-ALERT. Nu se impune aplicarea masurilor de autoprotectie".



"Aceasta este ultima verificare din seria testelor alocate sistemului RO-ALERT, teste care au avut loc incepand cu data de 17 iulie. Numai in cazul persistentei…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

