IGSU marchează astăzi,13 august, Ziua informării preventive IGSU marcheaza astazi,13 august, Ziua informarii preventive Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta organizeaza astazi, în toata tara, Ziua informarii preventive. Unitatile de pompieri deschid portile pentru vizitatori, iar angajatii IGSU le vor vorbi cetatenilor despre pericolele la care se pot expune în cazul nerespectarii masurilor si a regulilor de comportare specifice tipurilor de risc generatoare de situatii de urgenta. Anual, în România se produc peste 6.500 de incendii, doar în 2018 din totalul celor 650 de persoane surprinse… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

