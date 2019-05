IGSU: În 11 judeţe au fost înregistrate efecte ale fenomenelor meteorologice Judetele afectate in ultimele 24 de ore au fost Arges, Bacau, Bistrita-Nasaud, Calarasi, Iasi, Maramures, Mures, Neamt, Prahova, Suceava si Vaslui. 'Misiunile salvatorilor au vizat evacuarea apei din 38 de subsoluri si 262 de gospodarii ale cetatenilor, fiind afectate 45 de locuinte. Actiunile din teren ale pompierilor au facut ca aceste evenimente sa nu se soldeze cu victime in randul cetatenilor, in acest sens fiind evacuate preventiv noua persoane din zonele unde exista risc iminent de producere a inundatiilor', se precizeaza intr-un comunicat al IGSU. Conform aceleiasi surse, miercuri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

