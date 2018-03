IGSU: Gospodării inundate în 19 localităţi, ca urmare a topirii zăpezii Pompierii militari au actionat miercuri si in cursul noptii de miercuri spre joi pentru evacuarea apei din cinci locuinte, 21 anexe gospodaresti, 104 curti si subsoluri inundate, precum si pentru decolmatarea podetelor blocate de aluviuni, in urma topirii zapezii si cresterii nivelului panzei freatice in mai multe zone ale tarii, a informat Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). In ultimele 24 de ore, au intervenit peste 120 de pompieri cu 40 mijloace tehnice. La nivel national au fost inregistrate efecte de vreme rea in 19 localitati din sase judete - Dolj, Giurgiu, Olt, Prahova,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inundatii au fost inregistrate, in ultimele 24 de ore, in 19 localitati din judetele Dolj, Giurgiu, Olt, Prahova, Teleorman si Valcea. Peste 120 de pompieri au intervenit pentru evacuarea apei din 5 locuinte, 21 anexe gospodaresti, 104 curti si subsoluri inundate.

- Inundatii au fost inregistrate, in ultimele 24 de ore, in 19 localitati din judetele Dolj, Giurgiu, Olt, Prahova, Teleorman si Valcea. Peste 120 de pompieri au intervenit pentru evacuarea apei din 5 locuinte, 21 anexe gospodaresti, 104 curti si subsoluri inundate, informeaza Mediafax.In ultimele 24…

- Zeci de pompieri au intervenit, in ultimele ore, in mai multe zone din jduetul Teleorman pentru evacuarea apei acululate in curti, case si pe drumuri in urma ploilor si a topirii zapezii. Astfel, conform datelor furnizate de ISU Teleorman, una dintre localitatile afectate este Draganesti Vlasca,…

- Mai multe gospodarii din Teleorman au fost inundate, miercuri, dupa topirea zapezii, iar pompierii actioneaza cu motopompe pentru a scoate apa din curti si case, se arata intr-o informare a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''In localitatea Furculesti,…

- F. T. Anul trecut, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) “ Șerban Cantacuzino” Prahova au fost solicitați sa intervina in peste 14.000 de situații de urgența, fapt care a insemnat o creștere a numarului de intervenții cu aproape trei la suta comparativ cu 2016.…

- Scoli inchise joi, 1 martie 2018. SCOLI INCHISE BUCURESTI JOI. "Am luat decizia ca toata saptamana scolile sa fie inchise (gradinite, scoli si licee). Inteleg dificultatea familiilor, dar in prImul rand cred ca scolile sunt pentru educatie, nu pentru supraveghere si ingrijire. Ii inteleg…

- Interventii ale efectivelor Mai in sprijinul populatiei Efectivele MAI cu sprijinul autoritaților locale au intervenit în ultimele 24 de ore pentru deblocarea peste 400 de persoane. În cursul nopții, au avut loc 17 intervenții cu șenilate și utilaje de deszapezire pentru…

- Vremea rea a creat probleme, in ultimele 24 de ore, in 16 judete din tara si in municipiul Bucuresti, iar politistii, pompierii si jandarmii, cu ajutorul autoritatilor locale, au intervenit pentru salvarea a patru sute de persoane, au anuntat, marti, reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne (MAI).…

- In ultimele 24 de ore, ca urmare a fenomenelor meteorologice severe au fost semnalate efecte in 16 judete Arges, Bacau, Braila, Calarasi, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Giurgiu,Ilfov, Ialomita, Olt, Prahova, Tulcea, Teleorman, Vrancea si in municipiul Bucuresti.In intervalul amintit, efectivele…

- Peste 400 de persoane au fost deblocate si au avut loc 17 interventii cu senilate si utilaje de deszapezire pentru transportul mai multor persoane care s-au aflat in diverse situatii medicale de risc, in ultimele 24 de ore, informeaza MAI. Potrivit unui comunicat de presa, ca urmare a fenomenelor meteorologice…

- In ultimele 24 de ore, ca urmare a fenomenelor meteorologice severe au fost semnalate efecte in 16 judete (Arges, Bacau, Braila, Calarasi, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Giurgiu,Ilfov, Ialomita, Olt, Prahova, Tulcea, Teleorman, Vrancea) si in municipiul Bucuresti. In intervalul amintit, efectivele…

- Cursurile vor fi suspendate marti si miercuri, din cauza viscolului, si in judetul Ialomita, a stabilit, luni seara, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta. "Avand in vedere evolutia fenomenelor meteorologice extreme de pe teritoriul judetului Ialomita, si in urma consultarii cu directorii…

- MAI a intervenit in sprijinul a 215 persoane aflate in situatii de risc Efectivele Ministerului Afacerilor Interne, în cooperare cu autoritatile locale, au intervenit în cursul zilei de luni în sprijinul a 215 persoane aflate în situatii de risc si nu au…

- Datele centralizate de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) arata ca au fost semnalate efecte ale ninsorilor si viscolului in Bucuresti si in zece judete - Bacau, Calarasi, Constanta, Covasna, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman si Vrancea - si s-a intervenit in sprijinul a 215 persoane aflate in…

- Efectivele MAI au intervenit in București și alte 10 județe. Ca urmare a manifestarii fenomenelor meteorologice nefavorabile, au fost semnalate diverse probleme in 10 județe (Bacau, Calarași, Constanța, Covasna, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman, Vrancea) și in municipiul București, potrivit datelor…

- Efectivele Ministerului Afacerilor Interne, in cooperare cu autoritatile locale, au intervenit in cursul zilei de luni in sprijinul a 215 persoane aflate in situatii de risc si nu au fost inregistrate situatii grave, care sa nu poata fi gestionate in timp util, informeaza MAI. Potrivit…

- Potrivit datelor centralizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, urmare a manifestarii fenomenelor meteorologice, au fost semnalate efecte in 10 județe (Bacau, Calarași, Constanța, Covasna, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman, Vrancea) și in municipiul București. In cursul zilei de astazi,…

- Cursurile vor fi suspendate marti si miercuri in unitati de invatamant din mai multe judete, din cauza conditiilor meteorologice, potrivit unui comunicat al Ministerului Educatiei Nationale, remis luni AGERPRES. Cursurile vor fi suspendate marti in toate unitatile de invatamant preuniversitar…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat ca in urma ninsorilor la ora actuala sunt afectate 12 localitati din sapte judete - Bacau, Dolj, Constanta, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman - mai multe sectoare de drumuri judetene si nationale au fost inchise temporar si s-a intervenit pentru…

- .Firma Serinus Energy Romania, societatea care are in exploatare sonda de la Moftin a ținut sa le aduca pompierilor romani cele mai sincere mulțumiri pentru efortul lor. Astfel, din partea societații, au plecat spre inspectoratele județene implicate in intervenția de la Moftinu Mare dar și catre…

- Peste o suta de perchezitii ale politistilor si procurorilor au loc, joi, in 16 judete si in Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniile constructii si comert cu metale feroase si neferoase, cu un prejudiciu de aproximativ doua milioane de euro. Un numar de 27 de persoane vor fi duse…

- Mai multe gospodarii și o baza sportiva au fost inundate dupa creșterea debitului raului Calniștea, in județul Teleorman. Pompierii au intervenit cu motopompe pentru a scoate apa din gospodariile oamenilor. Mai multe gospodarii, curți, anexe și baza sportiva a școlii Draganești Vlașca au fost inundate…

- Oamenii din comuna Bucov sunt disperati, mai ales ca nu este prima data cand se confrunta cu aceste probleme. Ploile abundente le-au dat batai de cap si anul trecut, iar acum gospodariile le-au fost din nou inundate. In unele case, apa a ajuns si la 30 de centimetri. Oamenii acuza autoritatile…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) s-a raliat initiativei derulata la nivel european, astfel incat, in fiecare zi de marti 13, organizeaza in toate judetele tarii „Ziua informarii Preventive”. Desfasurate sub sloganul „Preveniti ghinionul”, avand ca logo pisica neagra, activitatile…

- Marti, 13 februarie 2018, cu prilejul “Zilei Informarii Preventive”, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al judetului Prahova desfasoara o serie de activitati de informare si educatie preventiva a prahovenilor, in scopul diminuarii vulnerabilitatii acestora in fata riscurilor…

- Daca e marți, 13 februarie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența organizeaza in toate județele „Ziua informarii Preventive”. Desfașurata sub sloganul „Preveniți ghinionul” și avand ca logo pisica neagra, pompierii gorjeni organizeaza mai multe evenimente in aceasta zi, pentru…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta IGSU s a raliat initiativei derulata la nivel european, astfel incat, in fiecare zi de 13 care se suprapune cu ziua de marti, se organizeaza "Ziua Informarii Preventive".Potrivit ISU Delta, evenimentul, care in acest an este organizat pe data de 13 februarie,…

- Peste 800 pompieri militari sunt pregatiti sa intervina in cele opt judete vizate de ninsorile prognozate pentru perioada urmatoare, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).

- Sapte gospodarii din localitatea Berbesti au fost inundate, informeaza Romania TV. Raul Firiza, din zona, a depasit cu mult cota de aparare iar puhoaiele au ajuns in curtile si chiar in casele oamenilor. Citeste si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ia masuri speciale dupa codul galben…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) va derula un proiect in valoare de 40 de milioane de euro, dedicat atat acumularii de competente pentru personalul operativ, dar si infiintarii unei retele de centre regionale de pregatire specializata, in Iasi, Suceava, Timis, Hunedoara, Dolj,…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI a inițiat o campanie de atenționare a conducatorilor auto care aleg sa parcheze mijloacele de transport in preajma cladirilor și blocurilor de locuit, blocind accesul pompierilor in caz de incendii, noteaza NOI.md. Acțiunea are loc in comun cu…

- In perioada 23.01.2018 –25.01.2018, subunitațile Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Giurgiu au intervenit la 16 situații de urgența, astfel: – 13 intervenții ale Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare și Descarcerare pentru acordarea primului ajutor medical. In cazul interventiilor…

- Un cetatean sarb de 47 de ani a fost ranit si transportat la spital dupa ce autocamionul in care se afla, condus de un conational al sau, a fost implicat miercuri intr-un accident rutier pe DN65, la Optasi, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin…

- 62 de localitați din sapte raioane stau in continuare fara curent, dupa ninsorile abundente de joi, anunta Inspectoratul General pentru Situații de Urgența. Este vorba despre raioanele Criuleni, Caușeni, Ștefan Voda, Anenii Noi, Taraclia, Cimișlia și Gagauzia. Potrivit Administrației de Stat a Drumurilor,…

- 62 de localitați din sapte raioane stau in continuare fara curent, dupa ninsorile abundente de joi, anunta Inspectoratul General pentru Situații de Urgența. Este vorba despre raioanele Criuleni, Caușeni, Ștefan Voda, Anenii Noi, Taraclia, Cimișlia și Gagauzia.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Prahova au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza la o pensiune din Busteni yunde a avut loc o explozie la centrala termica pe gaze. Din primele informatii explozia nu a fost urmata de incendiu, iar o persoana…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) al MAI continua campania de prevenire a incendiilor și intoxicațiilor cu monoxid de carbon in localitațile rurale ale țarii. Pompierii și salvatorii vin in casele oamenilor cu recomandari la capitolul antiincendiu, in special la exploatarea instalațiilor…

- O persoana a murit si patru au fost ranite in urma unui accident rutier produs miercuri pe DN54, in sudul judetului Olt, intre localitatile Corabia si Orlea, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt.

- F.T. Aproape ca nu a fost zi, aproape ca nu a fost noapte in care pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino” Prahova sa nu fi fost solicitați, la acest inceput de an, pentru a stinge fie un autoturism care a luat foc asa, nitam-nisam, in mijloc de strada, fie…

- La nivelul județului Prahova, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” continua acțiunile de informare și educație preventiva in cadrul campaniilor R.I.S.C. “Renunta. Improvizatiile sunt catastrofale!”, lansata in luna noiembrie 2012, R.I.S.C. “Siguranta NU e un joc de noroc!”,…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a luat masuri suplimentare pentru trecerea dintre ani, astfel ca vor fi mobilizati zilnic peste 5.100 de pompieri cu 2.900 de mijloace tehnice, efectivele putand fi suplimentate in cazul aparitiei unor situatii de urgenta de amploare. De asemenea,…

- Intervin in orice conditii si ori de cate ori este nevoie. Trec prin apa si foc la propriu si au mers ani la randul la interventii cu autospeciale in prag de pensionare. Iata insa ca sfarsitul anului 2017 le-a adus pompierilor constanteni mai multe motive de bucurie. Salvatorii ISU au primit autospeciale…

- Miercuri, 03 ianuarie 2018, intre orele 10.00 - 11.00, sirenele de alarmare publica vor fi actionate in intreg judetul Prahova. Incepand cu data de 02 august a.c., Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta desfasoara lunar exercitii pentru testarea sistemului de instiintare, avertizare si alarmare…

- Pompierii din Carei vor supraveghea sonda de la Moftinu Mare, care arde de mai bine de cinci zile, si pe perioada Craciunului, nefiind gasita inca o solutie pentru stingere si captarea gazelor, a anuntat, sambata Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes" Satu Mare. "Pentru asigurarea continuitatii…

- Pentru asigurarea continuitatii interventiei in vederea inceperii operatiunilor de stingere a incendiului la sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta ramane in perioada Craciunului in judetul Satu Mare. Se depun eforturi uriase pentru asigurarea logisticii…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta anunta ca in dimineata de luni, 18 decembrie, au ramas fara curent electric 17 localitati din 7 raioane ale tarii, ca rezultat al ninsorilor din noaptea trecuta. Fara curent electric au ramas localitati din raioanele Criuleni, Nisporeni, Ungheni, Cimislia,…

- Un puternic incendiu a cuprins o casa de vacanta din localitatea Brebu, judetul Prahova, fiind cuprinsa intreaga locuinta, anexele si un autoturism. Doua persoane care se aflau in interior au reusit sa iasa inainte de generalizarea incendiului, iar peste 30 de pompieri s-au luptat cu focul mai bine…

- In vederea prevenirii evenimentelor care pot umbri sarbatorile de iarna, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a dispus unitaților subordonate intreprinderea masurilor menite sa consolideze nivelul de protecție la nivelul comunitaților Astfel, premergator acestei perioade, inspectorii…

- In intervalul 08 – 11 decembrie a.c., pompierii militari din cadrul unitatii si subunitatilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Serban Cantacuzino” al judetului Prahova au desfasurat 151 misiuni, dintre care: 71 misiuni ale echipajelor SMURD pentru acordarea primului ajutor calificat si…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a descoperit, intr-o luna, aproape 200 de cluburi, baruri si discoteci care functionau fara autorizatie de securitate la incendiu in urma unor controale desfasurate la nivel national. Pentru neregulile constatate, pompierii au dat amenzi in valoare…