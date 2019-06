IGSU: Echipa României de căutare-salvare, certificată internaţional pentru încă cinci ani Echipa Romaniei de cautare-salvare RO-USAR a obtinut din nou certificarea internationala, valabila inca cinci ani, a anuntat IGSU vineri, mentionand ca in domeniul salvarii de sub daramaturi, in cazul unui seism major, militarii romani pot furniza asistenta internationala tarilor afectate. "Dupa parcurgerea celor 36 de ore in care au fost testati continuu in cele mai dificile situatii, salvatorii de la Ciolpani au fost reclasificati de catre expertii ONU si UE. Echipa RO-USAR a fost certificata INSARAG in anul 2014, iar potrivit procedurilor internationale, la fiecare 5 ani, necesita o reevaluare",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

