- Peste 320 de pompieri militari cu aproape 90 mijloace tehnice au fost angrenati, in ultimele 24 de ore, in misiuni. In urma ploilor abundente si a vantului puternic din cursul zilei de ieri si din timpul noptii, au fost inregistrate efecte de vreme rea in 8 judete: Arges, Bistrita-Nasaud, Caras-Severin,…

- Un numar de 14 localitati din 12 judete au fost afectate de ploile si vantul puternic din ultimele 24 de ore, insa reprezentantii IGSU spun ca nu s-au inregistrat situatii care sa afecteze grav comunitatile sau sa puna in pericol oamenii. Totusi, pompierii au intervenit pentru a scoate apa din gospodarii,…

- Ionuț are 26 de ani și locuiește cu parinții. Are un job destul de bine platit, lucreaza în IT, dar nu vede de ce anume și-ar lua o casa. ”Stând cu ai mei, fac economii, iar cu banii merg în city-break-uri prin Europa sau în concedii pe care ai mei le califica drept ”exotice”,…

- 25 de localitați din 11 județe au fost afectate de ploile torențiale și vantul puternic, trei persoane fiind ranite in București de crengi desprinse de pe copaci. In Harghita, un copil și 3 adulți au fost evacuați pana la retragerea apelor, potrivit Mediafax.In urma ploilor abundente și vantului…

- Un numar de 22 localitați din șase județe ale țarii, respectiv Bistrița-Nasaud, Gorj, Hunedoara, Maramureș, Mureș și Teleorman, au fost afectate de inundațiile din ultimele 24 de ore, anunța Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU). Ploile abundente, scurgerile de pe versanți și viiturile…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența anunța ca in ultimele 24 de ore vremea rea a provocat pagube in 26 de localitatați din județele Bistrița-Nasaud, Maramureș, Mureș și Timiș.Pompierii militari impreuna cu autoritațile locale au intervenit pentru evacuarea apei din 115 case, 56…

- Meteorologii au anunțat un cod galben de vijelii și de ploi torențiale, ce este valabil pentru 12 județe, și anume Maramureș, Satu-Mare, Salaj, Cluj, Bistrița-Nasaud, Mureș, Valcea, Argeș, Dambovița, Olt, Teleorman, Giurgiu și local in Harghita..

- Pompierii din intreaga tara au avut sute de interventii pentru indepartarea efectelor vremii nefavorabile in unsprezece judete din tara. S-a evacuat apa din zeci de subsoluri si sute de gospodarii, fiind afectate 45 de locuinte. Noua persoane au fost evacuate din zonele unde exista pericol iminent…