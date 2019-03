IGSU a lansat o campanie pentru educarea populaţiei în situaţia producerii unui cutremur Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a lansat campania "Nu tremur la cutremur", care vizeaza dezvoltarea culturii preventive si de educare a populatiei in situatia producerii unui seism. Pe pagina de Facebook a IGSU a fost publicat, luni, un videoclip in care este explicat ce trebuie facut in timpul manifestarii unui seism cu o magnitudine ridicata. "Misiunea noastra ramane salvarea vietii, insa fiecare dintre noi trebuie sa manifeste responsabilitate si sa invete principalele masuri si reguli de autoprotectie. Insusirea si adoptarea unui comportament proactiv in fata unor situatii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

