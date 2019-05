Trei drumuri nationale (DN 2F, DN 11A si DN 15D) si trei drumuri judetene (DJ 102, DJ 153C si DJ 159A) au fost afectate din cauza apei acumulate pe carosabil sau a aluviunilor, in contextul fenomenelor meteo nefavorabile din tara din ultimele ore, informeaza marti Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.



Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, peste 3.900 de pompieri militari din 26 de judete au intervenit in sprijinul autoritatilor si populatiei din zonele afectate, avand in vedere fenomenele de vreme rea prognozate pentru aceasta perioada, in intervalul 6 mai, ora 14,00,…