IGSU: 28 de localităţi din 11 judeţe şi Capitala, afectate, în ultimele 24 de ore, de instabilitatea atmosferică accentuată Un numar de 28 de localitati din 11 judete si municipiul Bucuresti au fost afectate in ultimele 24 de ore de vremea nefavorabila.



Potrivit IGSU, instabilitatea atmosferica accentuata a produs efecte la nivelul a 28 localitati din judetele Bacau, Bistrita - Nasaud, Brasov, Constanta, Covasna, Dambovita, Harghita, Mures, Prahova, Tulcea si Valcea, precum si in municipiul Bucuresti.



In toate zonele afectate de intensificari puternice ale vantului, pompierii au actionat pentru degajarea a 62 de copaci cazuti pe carosabil, cladiri sau autovehicule. In urma manifestarii fenomenelor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

