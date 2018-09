Politia Romana si DIICOT au efectuat, pe parcursul ultimelor doua saptamani, 96 de perchezitii pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata, 98 de persoane fiind cercetate pentru comiterea de infractiuni.



Potrivit unui comunicat al IGPR, in perioada 8 - 21 septembrie, peste 355 de politisti specializati in combaterea criminalitatii organizate au actionat pentru destructurarea grupurilor infractionale specializate in trafic de persoane, criminalitate informatica, trafic si consum ilicit de droguri si spalare de bani.



Au fost organizate 34 de actiuni operative,…