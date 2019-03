Stiri pe aceeasi tema

- Un londonez in varsta de 31 de ani, cautat de autoritatile britanice pentru multiple crime, a fost prins sambata de politisti la Cluj-Napoca. Pe capul barbatului era pusa o recompensa de 50.000 de lire sterline.Citește și: Sondaj CURS: Se contureaza un duel clar in turul II al alegerilor prezidentiale"Politistii…

- Astazi, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Serviciul Investigații Criminale, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane, au reușit prinderea unui barbat, cautat de autoritațile din Marea Britanie, pe numele caruia…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca desfașoara investigații pentru stabilirea identitații unui barbat banuit de implicarea in comiterea a doua furturi. Pe 2 și 8 februarie 2019, profitand de neatenția persoanelor vatamate, acesta ar fi sustras doua genți. Furturile ar fi fost comise…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Turda au depistat un barbat – urmarit internațional. Acesta era cautat de catre autoritațile din Germania, fiind banuit de comiterea unor furturi prin care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 200.000 de euro. La data de 8 februarie,…

- Polițiștii clujeni au depistat un barbat, urmarit național, care se sustragea executarii unei pedepse privative de libertate. joi, 7 februarie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj au depistat un barbat, de 52 de ani, din Cluj-Napoca, urmarit național. Acesta a fost depistat…

- Ieri, in jurul orei 13.40, politistii Biroului Rutier Dej au depistat un barbat de 44 de ani, din municipiul Dej, judetul Cluj, in timp ce conducea un autoturism pe strada Somcutului, fara a avea permis de conducere. In urma controlului documentelor prezentate de catre barbat, politistii au stabilit…

- O persoana inarmata, care mergea pe bicicleta, a deschis focul in fața casei unui localnic din Birmingham. Zeci de polițiști au impanzit locul in care a avut loc agresiunea. Incidentul a avut loc, sambata seara, in Erdington, o suburbie a orașului britanic Birmingham. "Mai multe persoane care mergeau…

- Un numar total de 40 de migranti, printre care mai multi copii, au fost salvati marti din cinci ambarcatiuni in Canalul Manecii dintre Franta si Marea Britanie, au anuntat autoritatile britanice si franceze, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Migrantii, unii dintre ei in barci pneumatice, au…