IGPR: Traficul pe valea prahovei este intens, în zona localității Comarnic poliția Romana anunța ca, sambata dimineața, traficul pe Valea Prahovei se desfașoara cu dificultate. Citește și: Olguța Vasilescu a rabufnit: Cum dracului vine criza peste noi doar cand se apropie aștia de guvernare? "Va informam ca, la aceasta ora, traficul este intens pe DN 1 Ploiesti – Brasov, in zona localitatii Comarnic, judetul Prahova, unde, pe sensul de urcare, se circula in coloana intre kilometrii 101 si 106, valori in crestere fiind inregistrate si pe raza stațiunii Bușteni, in ambele sensuri. Recomandam conducatorilor auto sa respecte indicațiile colegilor aflați in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

