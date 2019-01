Politistii au intervenit, duminica, la peste 2.400 de sesizari, iar in urma activitatilor desfasurate au constatat 585 de infractiuni si au aplicat aproape 7.000 de sanctiuni contraventionale persoanelor care au incalcat normele legale in vigoare. Sanctiunile aplicate se ridica la aproape 2.400.000 de lei. "La data de 13 ianuarie, peste 8.000 de politisti au actionat, in sistem integrat cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice", informeaza un comunicat al IGPR transmis luni AGERPRES. In trafic,…