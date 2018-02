Stiri pe aceeasi tema

- "Orice diagnoza decenta asupra bilantului de ministru al lui Carmen Dan ar conduce la ideea ca avem un ministru incompetent si ca demisia sa din functie este singura solutie. Numirea unui profesionist la conducerea MAI, care sa inteleaga problemele din sistem si sa vina rapid cu rezolvarea acestora,…

- Adjunctul procurorului general, Bogdan Licu, afirma ca atat Ministerul Public, cat si Politia Romana au avut probleme de imagine, insa este de parere ca „orice padure are uscaturi”, facand apel la opinia publica si la mass-media sa nu mai generalizeze.Citeste si: ALERTA - Ministrul Finantelor…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a criticat generalizarea situatiilor negative din Politia Romana, afirmand ca nu este corect ca greselile pe care le fac unii politisti sa afecteze intreaga institutie. Dan s-a declarat convinsa ca „in numar covarsitor” politistii sunt foarte bine pregatiti…

- Un politist de la IPJ Alba a refuzat mita si a sesizat situatia la Serviciul Judetean Anticoruptie, care i-a organizat un flagrant barbatului care a vrut sa-i dea 200 de lei. Este pentru a treia oara cand politistul sesizeaza fapte de coruptie. Potrivit SJA, in 7 februarie, la Direcția Generala Anticorupție…

- Un barbat in varsta de 57 de ani, din judetul Brasov, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru infractiunea de talharie, dupa ce a sustras o plasa cu bunuri din incinta unei agentii loto din municipiul resedinta, precizeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie( IPJ)…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Timisoara au depistat un barbat, de 35 de ani, banuit de comiterea infractiunii de frauda informatica. Pentru documentarea activitatii infractionale a celui in cauza, au fost efectuate doua perchezitii domiciliare in municipiul Suceava.…

- Deputatii au adoptat, marți, cu 264 de voturi si o abtinere, proiectul de lege privind combaterea ambroziei, planta cea mai alergena din Romania. Proiectul a fost initiat de un grup de parlamentari PNL, și urmeaza sa mearga la promulgare, la președintele Iohannis. Potrivit proiectului, proprietari ide…

- Conform statisticilor Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ), Brasovul devine un oras mai sigur de la an la an. Bilanțul IPJ Brasov pentru anul 2017 arata ca fața de anul 2016, infracționalitatea a scazut cu aproape 5%. Totul, in condițiile in care deficitul de personal al instituției este de aproape…

- Viceprimarul orasului Borsa, Remus Traian Timiș, este acuzat ca a amenintat un politist de la Pasapoarte, dupa ce, inainte de incident, a incercat sa “rezolve” documente pentru mai multe persoane. Potrivit unui comunicat al Institutiei Prefectului judetului Maramures, agentii principali de poliție Florin…

- Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) a comunicat joi ca numarul persoanelor care au cerut azil in Europa a scazut cu 43% in 2017 comparativ cu anul anterior, informeaza site-ul agentiei de stiri The Associated Press.

- In urma unei actiuni desfasurate de Politia Romana aseara, in judetul Ilfov, politistii au depistat trei barbati care transportau, cu un tractor, zeci de mii de pachete de tigari de contrabanda. Cei trei au fost retinuti pentru 24 de ore. Potrivit Politiei Romane, la data de 26 ianuarie a.c., ofiterii…

- Politistii specializati in arme, explozivi si substante periculoase au constatat, pe parcursul actiunilor din ultima jumatate de an, aproape 600 de infractiuni, au aplicat peste 550 de sanctiuni contraventionale si au ridicat zeci de mii de munitii, arme letale de vanatoare, tone de carne de vanat si…

- Peste 6.000 de persoane s-au inscris pentru a candida pe unul dintre cele 770 de posturi de ofiteri, agenti si personal contractual scoase la concurs din sursa externa si prin reincadrare in Politia Romana. Urmeaza ca acestia sa sustina probele de concurs specifice fiecarei specializari.

- Peste 6.000 de persoane s au inscris pentru a candida pe unul dintre cele 770 de posturi de ofiteri, agenti si personal contractual scoase la concurs din sursa externa si prin reincadrare in Politia Romana. Urmeaza ca acestia sa sustina probele de concurs specifice fiecarei specializari.Pana vineri,…

- Potrivit unui comunicat al IGPR, in perioada 4 - 17 ianuarie 229 de politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate au actionat pentru destructurarea grupurilor infractionale specializate in trafic de persoane, criminalitate informatica, trafic si consum ilicit de droguri si spalare…

- Polițiștii și procurorii DIICOT au descoperit, în vara anului 2016, în urma unor percheziții, peste doua tone de cocaina într-un container din Portul Constanța. Cele 2,5 tone de cocaina, care erau transportate în mod disimulat în containere transoceanice, au fost…

- Doua persoane din comuna Ditrau sunt cercetate pentru dare de mita, dupa ce au fost prinse în flagrant de ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (DGA) Harghita în timp ce ofereau 10.000 (32 euro) forinti unui politist de la Serviciul Regim Permise, pentru a obtine o programare la proba…

- Ofiterii de poliție judiciara ai Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciului Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Dolj au realizat, ieri, prinderea in flagrant a unui barbat de 46 ani, cu ocazia oferirii sumei de 350 lei catre doi agenti de politie din ...

- Doliu in Partidul Național Liberal. Unul dintre cei mai longevivi și iubiți primari ai PNL Cluj a trecut in neființa, joi seara, dupa o lunga suferința cu o boala incurabila. Minodora Luca, primar al comunei Baișoara, aflata la al șaselea mandat consecutiv, a decedat. Minodora Luca conducea comuna in…

- Reprezentantii Politiei Locale Pitesti au facut bilantul actiunilor pe anul ce tocmai s-a incheiat si dintr-un comunicat de presa putem afla ca acest an a fost unul bogat in sanctiuni. Mai precis, in perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, agentii Politiei Locale Pitesti au desfasurat multiple…

- O romanca plecata la munca in Italia și venita in vacanța in Romania a trait clipe de necrezut. Tanara și-a uitat intr-un restaurant geanta in care avea banii stranși in luni de munca, bani cu care voia sa cumpere un apartament. Cand a fost anunțata ca trebuie sa se prezinte la poliție sa-și primeasca…

- Televiziunea de stat de la Teheran a anuntat ca fortele de securitate au anihilat "protestatari inarmati" care au incercat sa preia controlul asupra unor posturi de politie si baze militare, fara a oferi detalii suplimentare.Peste 300 de manifestanti au fost retinuti de catre politie incepand…

- Traficul rutier va fi monitorizat cu dronele! Masura excepționala de siguranța a fost deja testata cu succes și s-ar putea spune ca poliția rutiera din Romania intra intr-o noua era, cea a dronelor, conform stirileprotv.ro. Agenții de la circulație ii vor supraveghea pe șoferi in trafic cu aceste…

- Politia Romana desfasoara permanent actiuni pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si linistii publice, informeaza un comunicat al IGPR. Ieri, politistii au intervenit la peste 3.500 de evenimente, majoritatea sesizari prin 112, au constatat peste 700 de…

- Obtinerea acordurilor necesare pentru punerea in aplicare a acordului climatic de la Paris, aprobarea Pilonului european al drepturilor sociale cu promisiunea de reducere a somajului, saraciei si inegalitatii, precum si evolutii la nivelul cooperarii comunitare in materie de aparare pentru sporirea…

- F. T. In premiera pentru Școala de Agenți de Poliție “Vasile Lascar” din Campina, in bancile instituției de invațamant prahovene se afla și o eleva din Republica Moldova, Olesea Guțan. Viitoarea polițista „are 20 de ani, este blonda, cu o statura eleganta, puțin timida, dar inimoasa, așa cum se spune…

- Pentru prevenirea furturilor din curti si locuinte, politistii Compartimentului de Analiza Si Prevenire a Criminalitatii, in colaborare cu politisti din cadrul subunitatilor, sectiilor si posturilor de politie au desfasurat in perioada 11 – 14 decembrie 2017, in cadrul Campaniei ,,Sarbatori de ...

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 1116/VIII/3 din 23 noiembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului BUCATARU ȘTEFAN MADALIN, la data faptelor…

- Politistii va recomanda sa efectuati schimburi valutare doar in locuri autorizate. Avand in vedere ca ne aflam in perioada premergatoare sarbatorilor de iarna, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice intensifica actiunile specifice, menite sa asigure un climat optim de siguran…

- Starea polițistului ranit cu sabia in Radauți este in continuare grava, fiind intubat la secția de Terapie Intensiva a Spitalului de Neurochirurgie din Iași. Agentul sef adjunct de politie Dan Ciprian Sfichi a depașit cu bine noaptea de dupa operație, insa prognosticul medicilor este extrem de rezervat.…

- Polițiștii Secției 1 Ploiești au desfașurat o acțiune de verificare a comercianților din zona Oborului și a cartierului Bereasca. Au fost aplicate 11 sancțiuni in valoare de peste 2.600 de lei și au fost confiscate țigarete precum și alte bunuri. In cauza a fost intocmit și un dosar…

- Un politist din Suceava a fost grav ranit, in aceasta dimineata, in timpul unor perchezitii la traficanti de droguri din Radauti. Politia Romana a transmis, in urma cu putin timp, prin intermediul unui mesaj pe Facebook, ca agentul sef adjunct de poliție Dan Ciprian Sfichi, de la Serviciul pentru Acțiuni…

- George Puscas a povestit cum a trait meciul cu AC Milan, partida in urma careia Benevento a obtinut primul punct din istoria clubului, in Serie A. Internationalul roman de tineret a marcat de asemenea primul lui gol in campionatul peninsular, in minutul 50, la scorul de 1-0 pentru oaspeti. Golul…

- Radulescu le-a declarat jurnalistilor ca vede "foarte urat" scandalul din PSD. Intrebat cine a gresit, Firea sau Tudose, el a raspuns: "In momentul in care intr-o tara democratica autoritatea de stat nu mai poate sa fie exercitata, asta inseamna ca in tara asta e anarhie. In nicio tara din Europa...…

- Prin O.M.A.I nr. 144/2017, evaluarea performantei fizice a candidatilor la școlile de poliție se face prin parcurgerea unui traseu practic-aplicativ, iar criteriul privind inalțimea candidaților a fost abogat. Poliția Romana va reamintește ca, in ianuarie 2018, Școala de Agenti de Politie „Vasile Lascar”…

- Arheologii au descoperit trei epave vechi de milenii pe coasta nordica din Egipt. La bordul navelor scufundate au fost descoperite artefacte stravechi, care dateaza din perioada romana, cand imperiul s-a extins in Europa si Africa de Nord. Una...

- Fondurile private de pensii din România au înregistrat randamente anuale de 5,3%, unele din cele mai bune performanțe din rândul schemelor de pensii din Europa, susține publicația internaționala. Peste șapte milioane de actuali angajați din România vor suferi o reducere…