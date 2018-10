Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Romana anunța remedierea problemelor aparute la sistemul informatic de Cazier Judiciar.Centrul de Informare și Relații Publice din cadrul Inspectoratului General al Poliței Romane este imputernicit sa comunice urmatoarele:Au fost remediate problemele care au condus astazi la nefuncționarea Sistemului…

- Centrul de Informare și Relații Publice din cadrul Inspectoratului General al Poliței Romane este imputernicit sa comunice urmatoarele: Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Roman ROCRIS a suferit o avarie, in urma unei fluctuații de tensiune care a afectat serverele, in prezent fiind nefuncțional.…

- Anunțul a fost facut, luni dimineața, de reprezentanții Centrului de Informare și Relații Publice din cadrul Inspectoratului General al Poliței Romane. Sistemul se pare ca ar fi cedat dupa o fluctuație de tensiune ce ar fi afectat serverele. „Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Roman…

- Centrul de Informare și Relații Publice din cadrul Inspectoratului General al Poliței Romane este imputernicit sa comunice urmatoarele: Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Defecțiune in sistemul informatic al cazierului judiciar in Eveniment / on 01/10/2018 at 10:39 / Inspectoratul Județean de Poliție Teleorman aduce la cunoștința cetațenilor faptul ca, din cauza unor probleme tehnice aparute la sistemul informatic al cazierului judiciar, cetațenii nu pot obține certificate…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI avertizeaza cetațenii sa fie foarte atenți și vigilenți, in perioada fermentarii vinului. Cetațenii sunt rugați sa respecte regulile elementare de securitate pentru a evita cazurile de intoxicare cu dioxid de carbon.

- Astfel, sambata și duminica, intre orele 10:00 – 18:00, personalul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Crișana” al județului Bihor va organiza cursuri de pregatire a populației pentru acordarea de prim ajutor in situații de urgența. Cursurile oferite vor include si prezentarea principalelor…

- Transformarea urbanistica a comunei Branești a continuat și anul acesta in ritmul susținut cu care edilii și-au obișnuit cetațenii. Primarul Niculae Cismaru, viceprimarul Cornel Stancu și Consiliul Local reușesc sa gospodareasca comuna eficient și sa puna in aplicare planurile propuse. Primarul Niculae…