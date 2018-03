IGPR: Poliţiştii au constatat peste 800 de infracţiuni şi au reţinut aproape 700 de permise de conducere Politistii au constatat vineri peste 800 de infractiuni si au aplicat peste 10.000 de sanctiuni contraventionale, au intervenit la aproape 3.100 de evenimente si au retinut aproape 700 de permise de conducere, informeaza IGPR. Potrivit unui comunicat transmis sambata, la data de 30 martie 2018 11.575 de politisti (dintre care 8.682 de ordine publica, 1.869 de la rutiera si 614 de la transporturi) au actionat pentru mentinerea unui climat de ordine si siguranta publica. Au fost organizate 4.755 de patrule, iar pentru salvarea de vieti au actionat 1.869 de politisti de la rutiera, cu 289 de aparate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

