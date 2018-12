IGPR: Poliţia a distrus 4 tone de droguri confiscate în dosare penale Politia a distrus, in perioada 13-14 decembrie, 4.000 de kilograme de droguri de risc si de mare risc, substante stupefiante confiscate in dosare penale din ultimii ani, precizeaza un comunicat al IGPR transmis, sambata, AGERPRES.



Potrivit sursei citate, este vorba de heroina, cannabis, rezina de cannabis, amfetamina, etnobotanice, M.D.M.A. si bunuri care poarta urme de droguri. Cele mai semnificative capturi de substante stupefiante distruse sunt 2,5 tone de cocaina si 323 kg de heroina, confiscate in dosare penale constituite in anul 2016. Distrugerea s-a realizat cu sprijinul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

