IGPR: Peste 9.000 de pomi de Craciun au fost confiscati si peste 10.000 de sanctiuni contraventionale au fost aplicate

- In perioada 26 noiembrie – 02 decembrie, politistii maramureseni au organizat 29 de actiuni punctuale pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. De asemenea, in perioada mentionata s-a intervenit la peste 130 evenimente de natura judiciara sau privind siguranta…

- Politistii au intervenit, duminica, la peste 2.600 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au constatat aproape 700 de infractiuni si au aplicat peste 8.000 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 2,5 milioane de lei. Potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane, duminica au…

- Polițiștii au intervenit, ieri, la peste 2.200 de sesizari, iar in urma activitaților desfașurate au aplicat aproape 9.000 de sancțiuni contravenționale persoanelor care au incalcat normele legale in vigoare. Peste 10.000 de politisti au acționat, in dispozitivul curent, la nivel ...

- Polițiștii au intervenit, in cursul zilei de ieri, la peste 3.600 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Polițiștii au aplicat aproape 8.000 de sanctiuni contraventionale, au constatat peste 800 de infracțiuni și au reținut permisele a 496 de șoferi care ...

- In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Serviciului si Biroului Rutier au aplicat participantilor la trafic 42 de sanctiuni contraventionale. Valoarea amenzilor depaseste 12000 lei. Politistii mehedinteni au aplicat 42 de sanctiuni contraventionale, dintre care 4 pentru indisciplina pietonala,…

- Polițiștii au intervenit, in cursul zilei de ieri, la peste 2.600 de evenimente la care au fost solicitați pentru a menține siguranța publica, majoritatea sesizate prin 112. De asemenea, au constatat 716 infracțiuni și au aplicat peste 8.700 de sancțiuni ...

- Politistii din Dambovita au intervenit la 35 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. De asemenea, politistii au aplicat 491 de sanctiuni contraventionale, au constatat 29 de infractiuni, iar pentru neregulile descoperite in trafic au retinut 27 de permise de conducere si au retras 8 certificate…

- In acest weekend, politistii din cadrul Serviciului și Biroului Rutier au aplicat participanților la trafic 159 de sancțiuni contravenționale/Cele mai multe dintre acestea pentru depașirea limitei legale de viteza și lipsa utilizarii centurii de siguranța Ofiterii si agentii de politie ...