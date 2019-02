IGPR: Peste 61.000 de metri cubi de material lemnos, confiscaţi anul trecut Peste 61.000 de metri cubi de material lemnos au fost confiscati, anul trecut, in urma controalelor efectuate pentru prevenirea si combaterea taierilor ilegale de arbori, politistii aplicand amenzi de peste 29 de milioane de lei, informeaza un comunicat al IGPR transmis, duminica, AGERPRES.



Potrivit sursei citate, au fost constatate peste 8.300 de infractiuni pentru care sunt cercetate penal aproape 2.000 de persoane.



"Politistii de ordine publica au indisponibilizat, pe parcursul anului trecut, peste 61.000 de metri cubi de material lemnos, in urma verificarilor si controalelor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

