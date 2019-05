Politistii rutieri au retinut 408 permise de conducere si au retras 89 de certificate de inmatriculare, in urma unui control efectuat la nivel national, marti, pentru prevenirea accidentelor de circulatie. In aceeasi zi, politistii au actionat in sistem integrat, alaturi de alte structuri ale MAI, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si linistii publice, fiind aplicate amenzi in valoare de 1,9 milioane lei si confiscate bunuri de peste 3.300 de lei, potrivit informatiilor postate pe site-ul IGPR. Astfel, au fost depistate noua persoane urmarite national sau international,…