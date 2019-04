IGPR: Peste 2.240 de şoferi au rămas fără permisul de conducere într-o săptămână, pentru viteză excesivă Peste 2.240 de soferi au ramas fara permisul de conducere, dupa ce au fost depistati circuland cu viteza excesiva, in perioada 1 - 7 aprilie, cand au avut loc controale in cadrul actiunii TISPOL - Speed.



"Politistii rutieri din toata tara au verificat respectarea regimului legal de viteza de catre conducatorii auto, actionand astfel pentru prevenirea accidentelor rutiere. In cele sapte zile de controale, politistii rutieri au verificat peste 53.000 de conducatori auto si au aplicat 37.710 sanctiuni contraventionale pentru depasirea vitezei legale", informeaza un comunicat al Inspectoratului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

