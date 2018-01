IGPR: Peste 2.200 de amenzi in valoare de circa 750.000 de lei, aplicate in prima zi din 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au aplicat, saptamana trecuta, amenzi in valoare de aproximativ 250.000 de lei dupa verificarea sistemelor de securitate ale unor obiective, printre care banci, unitați care se ocupa cu jocurile de noroc, dar și cele care se ocupa de transport valori, informeaza IGPR. Citește și: DOLIU…

- In minivacanta prilejuita de trecerea in Noul An, peste 160 de politistii din judetul Alba au actionat, zilnic, astfel incat nu au fost inregistrate evenimente cu impact asupra sigurantei publice si nici accidente rutiere soldate cu decesul vreunei persoane, transmite IPJ Alba. Oamenii legii au aplicat…

- Politistii au aplicat, saptamana trecuta, amenzi in valoare de aproximativ 250.000 de lei dupa verificarea sistemelor de securitate ale unor obiective, informeaza IGPR. "In ultima saptamana, in urma actiunilor desfasurate in domeniul verificarii sistemelor de securitate de politistii de la…

- 'Politistii continua actiunile pentru salvarea de vieti, prevenirea evenimentelor rutiere grave si combaterea incalcarii regimului legal de viteza, la intoarcerea din minivacanta de Revelion. Sunt monitorizate, in special, traseele de deplasare dinspre statiunile turistice catre Capitala si celelalte…

- Peste 8.000 de politisti au actionat, la nivel national, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice, fiind organizate 188 de actiuni. S-a intervenit la 3.846 de evenimente, dintre care 3.387 au fost sesizate prin 112. In urma activitatilor, au fost constatate…

- Politistii au aplicat, in prima zi din 2018, peste 2.200 de amenzi, in valoare de aproximativ 750.000 de lei, informeaza marti, intr-un comunicat de presa, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit sursei citate, peste 8.000 de politisti au actionat, la nivel national,…

- Politistii au constatat peste 750 de infractiuni in ultimele ore ale anului 2017 si au aplicat amenzi de peste un milion de lei, anunța Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). „Peste 8.000 de politisti si peste 100 de caini de serviciu au fost la datorie, in ultimele ore ale anului 2017, pentru…

- In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la peste 3.000 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112 si au fost constatate aproape 900 de infractiuni si aplicate peste 5.000 de sanctiuni contraventionale, fiind retinute peste 300 de permise de conducere si retrase aproape 100 de certificate…

- Potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), aproximativ 10.000 de politisti au actionat, in cursul zilei de miercuri, la nivel national, intervenind la 3.019 evenimente. Dintre acestea, 2.527 au fost sesizate prin 112. In urma activitatilor, au fost constatate 814 infractiuni,…

- In cele patru zile care s-au transformat pentru romani intr-o mninivacanța de Craciun (23-26 decembrie), polițiștii din toata țara au avut serios de furca. Cand au tras linie, oamenii legii au contabilizat mii de infracțiuni, sute de incendii și zeci de mii de amenzi. Printre cei ”colindați” de polițiști…

- Polițiștii au dat, ieri, 3.487 de amenzi, în valoare de 1.089.508 lei, și au confiscat bunuri de 4.247 de lei, potrivit IGPR. De asemenea, 267 de șoferi au ramas fara permisul de conducere. "Au fost organizate 218 acțiuni și s-a intervenit la 3.559 de evenimente, dintre care 3.043 au fost sesizate…

- La data de 26 decembrie a.c., 7.419 de politisti au acționat, in toata țara, pentru prevenirea faptelor antisociale si pentru mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate 218 acțiuni și s-a intervenit la 3.559 de evenimente, dintre care 3.043 au fost sesizate prin 112.…

- Politistii au dat, sambata, amenzi in valoare totala de aproximativ 1,7 milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice, si au intervenit la peste 3.000 de evenimente. In plus,…

- Politia Romana continua actiunile pentru siguranta transporturilor de marfuri si substante periculoase, informeaza Politia Romana. In urma activitatilor desfasurate in ultima saptamana de politisti si pompieri, au fost aplicate aproape 300 de amenzi si au fost constatate 11 infractiuni. In perioada…

- Politistii au dat amenzi in valoare totala de 1,8 milioane de lei, intr-o singura zi, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. De asemenea, aproape 300 de soferi au ramas, temporar, fara permis.…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 47 de evenimente, au aplicat aproape 150 de amenzi in valoare de 25.595 si au constatat 12 infractiuni. Actiunile pentru cresterea sigurantei cetatenilor continua. La data de 19 decembrie, politistii din Alba au intervenit la 33 de evenimente,…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au aplicat amenzi in valoare de peste 33.000 lei, au constatat 19 infractiuni, au intervenit la 39 de evenimente si au confiscat 70 de brazi de Craciun. La data de 18 decembrie 2017, politistii din Alba au intervenit la 39 de evenimente, din care 38 au fost…

- In weekend, pe raza Secțiilor de Poliție Rurala Prundu Bargaului, Nasaud și Singeorz-Bai au fost organizate și desfașurate acțiuni pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice, fiind aplicate sancțiuni in valoare de 10.000 lei și confiscata cantitatea de 5 mc material lemnos și 5 pomi de Craciun.…

- In ultima saptamana, in urma actiunilor desfasurate in domeniul verificarii sistemelor de securitate de politistii de la ordine publica, au fost aplicate peste 250 de amenzi, in valoare a de aproape 200.000 de lei. Potrivit IGPR, in perioada 6 12 decembrie a.c, sub coordonarea Directiei de Ordine Publica…

- Politia Romana a distrus peste o tona de droguri de risc si de mare risc, substante stupefiante confiscate in dosare penale din ultimii ani, distrugerea fiind realizata cu sprijinul unui operator autorizat, anunta Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR)

- Alte trei persoane au sesizat politistii reclamand ca au fost amenintate la metrou, din audieri conturandu-se ipoteza potrivit careia persoana care ar fi avut un limbaj amenintator este aceeasi cu cea identificata vineri, anunta Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Reprezentantii…

- Politistii din Aiud au desfașurat o actiune cu efective marite, in municipiul Aiud si pe raza de competenta a Sectiei 3 Politie Rurala Aiud. Au fost constatate 7 infracțiuni, retinute 3 persoane banuite de comiterea de infracțiuni si au fost aplicate amenzi in valoare de peste 20.000 de lei. La actiune…

- Circa 700 de amenzi au fost aplicate in aceasta saptamana de polițiștii Serviciului de Poliție Delta Dunarii. Potrivit unui comunicat transmis sâmbata AGERPRES de IGPR, în urma activitaților desfașurate, în aceasta saptamâna, de polițiștii…

- In ultimele zile, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile pentru constientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun si ii expun pe ceilalti participanti la trafic prin nerespectarea regulilor de circulatie. Astfel, pentru…

- Peste 1.000 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate de polițiștii de la rutiera, intr-o singura zi, in cadrul unei acțiuni pentru verificarea starii tehnice a autovehiculelor. Au fost retrase 456 de certificate de inmatriculare, iar in patru cazuri polițiștii au dispus imobilizarea autovehiculelor…

- Ieri, 22 noiembrie 2017, politistii rutieri din cadrul Compartimentului Rutier Abrud in colaborare specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba au continuat actiunile pentru cresterea sigurantei rutiere si prevenirea accidentelor rutiere pe raza localitatii Abrud – Drumul National 74. Astfel…

- In cursul zilei de ieri, 22 noiembrie 2017, politistii din cadrul Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia in colaborare politistii Serviciului de Investigatii a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba au aplicat taximetristilor 34 sanctiuni contravenționale…

- Inspectoratul General al Poliției Române anunța ca, în cursul zilei de marți, oamenii legii au intervenit la peste 2.400 de evenimente.”Ieri, în cadrul acțiunilor desfașurate pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii…

- Peste 1.000 de permise de conducere si 304 certificate de inmatriculare au fost retinute si peste 15.000 de amenzi au fost aplicate in trei zile de politistii rutieri intr-o actiune desfasurata in toata tara pentru cresterea gradului de siguranta in trafic.Citeste si: Campanie 'inedita' in…

- Politistii au intervenit, marti, la peste 2.400 de evenimente, dintre care peste 1.990 sesizate prin 112. Pentru ilegalitatile depistate in urma actiunilor si interventiilor, au fost aplicate peste 8.400 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproape 2.500.000 de lei, fiind constatate 688 de…

- Peste 1.000 de permise de conducere si 304 certificate de inmatriculare au fost retinute si peste 15.000 de amenzi au fost aplicate in trei zile de politistii rutieri intr-o actiune desfasurata in toata tara pentru cresterea gradului de siguranta in trafic. Potrivit Inspectoratului General…

- Politistii din judetul Alba au aplicat 781 de sanctiuni contravenționale si au depistat 312 de conducatori auto care au depasit limita legala de circulatie, in urma unei acțiuni desfașurate in perioada 13-19 noiembrie, pentru cresterea sigurantei rutiere si prevenirea accidentelor rutiere. Astfel ca,…

- "La data de 19 noiembrie a.c., aproape 8.000 de politisti au acționat, la nivel național, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate 357 de acțiuni și s-a intervenit la 2.734 de evenimente, dintre care 2.277 au fost sesizate prin SNUAU 112",…

- Politistii au intervenit, duminica, la peste 2.700 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Pentru ilegalitatile depistate au fost aplicate aproape 10.000 de sanctiuni contraventionale, in valoare de pestre trei milioane de lei. De asemenea, politistii rutieri au constatat 150 de infractiuni la…

- Polițiștii au derulat, sambata, peste 330 de acțiuni și 2.700 de intervenții la evenimente, ei constatand in cursul zilei peste 600 de infracțiuni și aplicand peste 7.800 de amenzi, in valoare de aproape 2,5 milioane de lei, informeaza un comunicat al IGPR transmis duminica AGERPRES. "În…

- Sub coordonarea Directiei Rutiere a Politiei Romane, 55 de politisti ialomiteni au desfasurat actiuni in trafic, vineri, 17 noiembrie, pentru prevenirea evenimentelor rutiere cauzate de neacordarea prioritatii de trecere pietonilor si vehiculelor.

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au facut, in ultima saptamana, 65 de perchezitii si au pus in aplicare 24 de mandate de aducere, in cadrul unor dosare care au vizat infractiuni de contrabanda, evaziune fiscala sau spalare de bani. De asemenea,…

- "Pentru siguranta transporturilor de persoane si marfuri, politistii rutieri si de la ordine publica au organizat o actiune la nivel national, in urma careia au fost constatate peste 30 de infractiuni rutiere. In doar 4 ore cat a durat actiunea, au fost aplicate aproape 1.600 de amenzi, iar in jur…

- La data de 29 octombrie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au desfasurat actiuni de prevenire si combatere a evaziunii fiscale pe raza judetului. In urma controalelor si verificarilor de specialitate la unitati comerciale din judet, politistii au constatat si aplicat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe parcursul zilei, pe autostrada A2 se vor executa diverse lucrari, pe sensul de mers Bucuresti ndash; Constanta, intre kilometrii 99 si 105, pe banda numarul doi, cu redirectionarea traficului pe banda unu ndash; inlocuire…

- CentrulINFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri de mers ale DN6, la iesire din localitatea Maldaeni, judetul Teleorman, din cauza unui accident rutier in care un autoturism a intrat frontal intr-un tir. In urma impactului…

- In ultima saptamana, 51 de soferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistati de politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 211 km h, pe autostrada A1.In perioada 9 ndash; 15 octombrie a.c., politistii Brigazii…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora 13:30 , in judetul Dambovita, traficul rutier ramane intrerupt pe DN72 Targoviste Ploiesti, intre localitatile Darmanesti si I.L.Caragiale, din cauza unei cisterne rasturnate. Aceasta era incarcata cu motorina.…