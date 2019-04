Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii avertizeaza persoanele care gasesc colete abandonate pe litoral sa nu le atinga și sa incerce sa le deschida, pentru ca astfel iși pot pune viața in pericol. Structurile antidrog, procurorii DIICOT și polițiștii de frontiera desfașoara in acest moment o ampla operațiune de combatere a traficului…

- Politistii avertizeaza populația sa nu deschida pachete pe care le gasesc pe plaja deoarece acestea pot contine droguri cu o concentratie de peste 90 la suta si daca gasesc astfel de colete sa sune la 112. Oamenii legii desfasoara in prezent o ampla operatiune pe litoralul Marii Negre, intr-un dosar…

- Sambata dimineața, pe litoralul Marii Negre este in derulare o ampla operațiune, intr-un dosar de trafic de droguri, derulata de polițiști, polițiști de frontiera și jandarmi, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. Poliția avertizeaza cetațenii aflați in zona sa nu deschida pachete pe care le gasesc pe plaja,…

- Sambata dimineața, pe litoralul Marii Negre este in derulare o ampla operațiune, intr-un dosar de trafic de droguri, derulata de polițiști, polițiști de frontiera și jandarmi, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. Poliția avertizeaza cetațenii aflați in zona sa nu deschida pachete pe care le gasesc pe plaja,…

- O ampla operațiune are loc la Constanța, într-un dosar de trafic de droguri. Polițiștii au transmis un mesaj pentru constanțeni ca în cazul în care gasesc pachete pe plaja sa nu le deschida întrucât acestea conțin droguri cu o concentrație foarte mare (peste 90%),…

- Avertizam cetatenii din zona litoralului romanesc sa nu deschida pachete pe care le gasesc pe plaja, sa anunte cel mai apropiat politist sau sa sune la 112, daca gasesc astfel de colete. Acestea pot contine droguri cu o concentratie foarte mare peste 90 , ce pot pune in pericol viata In momentul de…

- Daca ziua era polițist, noaptea devenea traficant de droguri. Este povestea de film a unui tanar angajat ca agent, cand Politia avea mare nevoie de personal. In ultimii ani, acesta a avansat pe ambele fronturi.

- Autostrada Bucuresti-Constanta este inchisa la kilometrul 52, din cauza unui autocamion rasturnat in sant, informeaza Centrul INFOTRAFIC, precizand ca se estimeaza ca traficul va fi reluat in 30-40 de minute. In prezent, traficul catre mare este deviat.“Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul…