- Politistii din Alba au retinut doua persoane banuite de contrabanda cu tigari si alcool. In urma a 6 perchezitii desfasurate in orasul Cugir, au fost confiscate peste 8.600 de tigarete si 375 de litri de alcool. La data de 28 martie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice…

- F.T. In cursul ultimei saptamani, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, oamenii legii din cadrul inspectoratelor judetene din tara au efectuat zeci de perchezitii si au finalizat, de asemenea, documentarea unor dosare…

- F. T. In cursul saptamanii precedente, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Inspectoratului General al Politiei Romane, politistii din cadrul inspectoratelor județene din țara au efectuat peste o suta de percheziții domiciliare și au pus in aplicare 58 de mandate de…

- Politisti specializati au efectuat, in ultima saptamana, 110 de perchezitii, in cadrul unor dosare penale intocmite pe numele unor persoane banuite de infractiuni economice, fiind instituite masuri asiguratorii in valoare de aproape 8 milioane de lei si indisponibilizate bunuri in valoare totala de…

- Peste 100 de perchezitii in dosare penale privind infractiuni economice au fost desfasurate de politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane, fiind luate masuri asiguratorii in valoare de aproape 8 milioane de lei. Peste 650.000 de tigarete, 452 de kilograme…

- Politistii specializati in protejarea patrimoniului cultural din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane si procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in cooperare cu autoritatile judiciare din Austria si Germania, au ridicat 164 de monede antice, in urma unei…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, fac, miercuri, noua perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Giurgiu, intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni de evaziune…

- Politistii fac, marti, aproape 90 de perchezitii in Capitala si in 23 de judete, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul comertului cu piese auto. Din mai 2015-pana in prezent, reprezentantii legali ai unei societati comerciale ar fi omis sa evidetieze in actele contabile ori in alte documente…

- La aceasta ora, politistii efectueaza 89 de perchezitii pe raza a 23 de judete si in Municipiul Bucuresti la sediile unor societati comerciale si locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala in domeniul comertului cu piese auto.La data de 6 martie a.c., politistii Serviciului de Investigare…

- Aproape 4.500 de obiective care opereaza cu valori au fost verificate de politistii de la ordine publica, in ultimele 2 saptamani din punct de vedere al securitatii, fiind aplicate 578 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 320.000 de lei. De asemenea, au fost constatate 10 infractiuni,…

- In aceasta dimineata, politistii din Alba, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, au efectuat 5 perchezitii in municipiul București la persoane banuite de contrabanda cu tigari. Au fost identificate peste 460.000 de tigari susceptibile a proveni din contrabanda. Potrivit…

- Conform unui comunicat de presa transmis de Politia Romana, in perioada 17 - 23 februarie a.c., sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Inspectoratului General al Politiei Romane, politistii au efectuat 189 de perchezitii domiciliare si au pus in aplicare 92 de mandate…

- Lucratori specializati in investigarea criminalitatii economice din Politia Romana au desfasurat in ultima saptamana 189 de perchezitii, in dosare penale intocmite pe numele unor suspecti de infractiuni economice, fiind indisponibilizate bunuri in valoare de aproape 4.000.000 de lei si ridicate peste…

- In cursul acestei dimineti, 20 februarie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 15 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Arges, intr-un…

- Bucuresti, 18 feb /Agerpres/ - Politistii de la transporturi au constatat, in ultima saptamana, 132 de infractiuni, in urma actiunilor desfasurate in zona statiilor de cale ferata, porturilor sau aeroporturilor, 31 de persoane fiind cercetate, informeaza un comunicat al Inspectoratului General al…

- Polițiștii au facut, miercuri, 12 percheziții in mai multe locații din Hunedoara și Timișoara, intr-un dosar penal de contrabanda cu țigari. In urma descinderilor, peste 155.000 de tigari de contrabanda au fost ridicate de anchetatori, iar patru persoane au fost retinute pentru 24 de ore.…

- Politistii au intervenit, luni, la peste 2.000 de evenimente, in urma activitatilor fiind constatate aproape 900 de infractiuni, dintre care 131 in flagrant delict. "La data de 12 februarie, peste 11.000 de politisti au actionat in toata tara, organizand 279 de actiuni punctuale. Au intervenit la 2.498…

- In urma actiunilor desfasurate pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice, politistii au constatat 136 de infractiuni, au aplicat aproape 2.000 de sanctiuni contraventionale si au confiscat peste 1.000 de metri cubi de material lemnos, precum si autovehicule. De la inceputul lunii februarie,…

- Peste 8.300 de persoane au fost cercetate de politistii specializati in combaterea criminalitatii economice, in anul 2017, pentru infractiuni de natura economico-financiara. De asemenea, au fost aplicate masuri asiguratorii asupra unor bunuri, bani si conturi bancare in valoare de peste 1,5 miliarde…

- La aceasta ora, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Arges si ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane efectueaza 6 perchezitii domiciliare, in judetele Arges, Olt si Dolj, la sediile unor societati comerciale si locuintele unor persoane banuite…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au efectuat vineri, 02 februarie, o perchezitie domiciliara la locuinta unui oradean in varsta de 36 de ani, banuit de evaziune fiscala. „Vineri, 2 februarie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice…

- "La data de 4 februarie, peste 8.000 de politisti au actionat, la nivel national, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate 310 actiuni punctuale si s-a intervenit la 2.621 evenimente, dintre care 2.126 au fost sesizate prin 112. In urma…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice - IPJ Dolj au confiscat in aceasta dimineata 1947 pachete de tigari de contrabanda, in urma efectuarii unor perchezitii domiciliare.

- Peste 30 de politisti de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, cu sprijinul luptatorilor Serviciului de Actiuni Speciale si Directiei de Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, au efectuat 11 perchezitii domiciliare…

- Politistii din Buzau si din alte 10 judete, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice – Inspectoratul General al Politiei Romane, au efectuat 30 de perchezitii si au pus in aplicare 3 mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea de infractiuni la regimul proprietatii…

- Politistii au efectuat, miercuri, noua perchezitii pe raza judetelor Cluj, Alba, Bistrita-Nasaud si Suceava, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani la o societate cu obiect de activitate paza si protectie, scrie AGERPRES.Citeste si: Lovitura GREA pentru un fost baron PNL: A fost…

- La aceasta ora, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Arges si ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane efectueaza 4 perchezitii domiciliare, in judetul Arges, la sediile unor societati comerciale si locuintele unor persoane banuite de evaziune…

- Politistii efectueaza, marti dimineata, 22 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 5.000.000 de lei prin comiterea de infractiuni economice in domeniul comercializarii de produse in mediul online, urmand sa fie puse in aplicare patru mandate de aducere la audieri. …

- In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au dispus masuri asiguratorii in valoare de aproape 13.000.000 de lei, au ridicat in vederea confiscarii aproape 200.000 de tigarete, in cauzele instrumentate fiind dispuse masuri preventive…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au facut, in ultima saptamana, 42 de perchezitii, in urma carora au dispus masuri asiguratorii in valoare de aproape 13.000.000 de lei.

- In aceasta dimineața, polițiștii din Calarași, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, efectueaza 18 percheziții la locuințele mai multor persoane banuite de crearea unui prejudiciu de 2.800.000 de lei, prin activitați ilicite cu țigarete și tutun. 14 mandate de aducere…

- F. T. Sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Inspectoratului General al Politiei Romane, politistii de la inspectoratele judetene din tara au efectuat, in cursul saptamanii trecute, 147 de percheziții domiciliare, ocazie cu care au pus in aplicare 84 de mandate de aducere,…

- In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au desfasurat 147 de perchezitii, in cadrul unor dosare penale intocmite pe numele unor persoane banuite de infractiuni economice. In urma actiunilor au fost indisponibilite bunuri in valoare…

- Bogdan Despescu, șeful Poliției Romane, va fi demis miercuri din funcție de Mihai Fifor, prim-ministrul interimar. UPDATE ora 15:10 Dupa demiterea lui Bogdan Despescu, noul șef al Poliției Romane este Catalin Ionita, cel care ocupa functia de director general al Directiei Generale Anticoruptie (DGA).…

- Politistii bucuresteni, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza miercuri 9 perchezitii domiciliare in Capitala si judetul Ilfov, intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalarea banilor, in domeniul prestarilor de servicii de curatenie.…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice au indisponibilizat, in ultima saptamana, bunuri in valoare de aproape 11,5 milioane de lei si au confiscat 570.260 de tigarete, in cauzele instrumentate fiind instituite masuri asiguratorii asupra unor bunuri in valoare totala de aproape…

- Peste 1.600 de obiective care opereaza cu valori au fost verificate de politistii de la ordine publica in ultima saptamana, in urma actiunilor desfasurate fiind aplicate 180 de amenzi, a caror valoare depaseste 200.000 de lei. Potrivit IGPR, in perioada 3 9 ianuarie 2018, sub coordonarea Directiei de…

- Peste 1.500 de obiective care opereaza cu valori au fost verificate de politistii de la ordine publica in ultima saptamana, in urma actiunilor desfasurate fiind aplicate aproape 150 de amenzi, a caror valoare depaseste 100.000 de lei. In perioada 27 decembrie 2017 - 2 ianuarie 2018, sub coordonarea…

- Politistii structurilor teritoriale de ordine publica, sub coordonarea Directiei de Ordine Publica a Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), au aplicat amenzi in valoare de 115.000 lei in urma verificarilor, efectuate la nivel national, asupra sistemelor de securitate ale unor obiective.

- Aproape 8.000 de politisti au actionat, in ultimele 24 de ore, la nivel national, in sistem integrat, alaturi de celelalte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). Au fost organizate peste 4.000 de patrule si s-a actionat, pentru…