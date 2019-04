Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Valcea, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat in aceasta dimineața 7 percheziții in localitațile Ramnicu Valcea, Chiajna – județul Ilfov, Novaci, Targu Jiu – județul Gorj și in București. Acțiunea a vizat locuințele a 7 barbați,…

- Politistii fac, marti, cinci perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Prahova, la locuintele unor persoane si sediile unor firme care produc, importa si comercializeaza produse biocide. Actiunea are loc intr-un dosar in care se suspecteaza ca, in 2018, ar fi fost fabricate si vandute unor spitale substante…

- Politistii fac, vineri, aproape o suta de perchezitii in 22 de judete din tara si in municipiul Bucuresti la persoane banuite de comert ilegal cu tutun. Sunt implicati cetateni romani si bulgari vizati in cinci dosare penale. Produsul se vindea pe site-uri de comert electronic, vanzatorul prezentand…

- VIDEO! Un pistol și muniție, dar și sume mari de bani, ridicate de polițiștii BCCO Pitești. In urma perchezițiilor din aceasta dimineața, desfașurate de polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., in București și județul Ilfov, au…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti, sub coordonarea procurorilor DIICOT, efectueaza marti 12 perchezitii domiciliare in Bucuresti si Ilfov, la locuintele unor persoane banuite de fals de moneda. "Din cercetari s-a stabilit ca, in septembrie - noiembrie 2018, cei in…

- In aceasta dimineata, politistii din Alba efectueaza 3 perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 980.000 de lei, prin evaziune fiscala. La data de 5 februarie 2019, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean…