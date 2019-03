Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice efectueaza marți cinci percheziții in București, precum și in județele Ilfov și Prahova, la domiciliile unor persoane fizice si la sediile sociale si punctele de lucru ale unor firme ce produc, importa si comercializeaza produse biocide.…

- Politistii fac, marti, cinci perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Prahova, la locuintele unor persoane si sediile unor firme care produc, importa si comercializeaza produse biocide. Actiunea are loc intr-un dosar in care se suspecteaza ca, in 2018, ar fi fost fabricate si vandute unor spitale substante…

- La aceasta ora, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, efectueaza 5 perchezitii domiciliare, in Bucuresti si judetele Ilfov si Prahova, la domiciliile unor persoane fizice si la sediile sociale si punctele…

- Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza, marti dimineata, 5 perchezitii domiciliare, in Bucuresti si in judetele Ilfov si Prahova, la domiciliile unor persoane fizice si la sediile sociale si punctele de lucru ale unor societati comerciale ce produc, importa si comercializeaza…

- Politistii efectueaza, luni dimineata, 27 de perchezitii in Capitala si in judetele Ilfov, Giurgiu si Prahova, intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de contrabanda cu tigarete, informeaza Politia Capitalei. Potrivit sursei citate, la actiune participa peste 130 de politisti din cadrul Directiei…

- In aceasta dimineața, peste 130 de politisti din cadrul Direcției Generale de Poliție a municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 , pun in aplicare 27 de mandate de percheziție domiciliara, atat in Capitala cat și in județele Ilfov, Giurgiu și Prahova,…

- Ofiterii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din IGPR au efectuat patru perchezitii pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Olt si Ilfov la persoane banuite de savarsirea infractiunilor de delapidare, inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata, potrivit agerpres.ro.Citeste…

- Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat cercetari intr-un dosarul penal privind un barbat de 46 de ani, domiciliat in București, banuit de evaziune fiscala. Din actele de urmarire penala efectuate in cauza, a rezultat faptul ca barbatul ar fi inregistrat…