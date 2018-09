Stiri pe aceeasi tema

- Lucratori ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun joi dimineata in aplicare 10 mandate de perchezitie domiciliara in Capitala si judetul Ilfov si pun in executare patru mandate de aducere, intr-un dosar privind…

- In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare trei mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti, intr un dosar privind savarsirea infractiunii de evaziune…

- Politisti specializati in investigarea criminalitatii economice efectueaza miercuri dimineata 26 de perchezitii, in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Dambovita, Arges si Prahova, la sediile mai multor firme si locuintele unor persoane banuite de crearea unui prejudiciu de aproape 9.000.000…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice fac, miercuri dimineata, 26 de perchezitii, in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Dambovita, Arges si Prahova, la sediile mai multor firme si locuintele unor persoane banuite de crearea unui prejudiciu de aproape 9.000.000 de lei,…

- Politisti specializati in investigarea criminalitatii economice efectueaza miercuri dimineata 26 de perchezitii, in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Dambovita, Arges si Prahova, la sediile mai...

- Politisti specializati in investigarea criminalitatii economice efectueaza miercuri dimineata 26 de perchezitii, in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Dambovita, Arges si Prahova, la sediile mai multor firme si locuintele unor persoane banuite de crearea unui prejudiciu de aproape 9.000.000…

- Potrivit Realitatea TV, arma ar fi fost gasita chiar acasa de la barbatul arestat in urma cu o saptamana exact pentru ca ar fi sustras arma femeii jandarm. El este acuzat este acuzat de nerespectarea regimului armelor si munitiilor, in forma sustragerii unei arme si tulburarea ordinii si linistii…

- Politistii au facut aproape 80 de perchezitii in Bucuresti si in judetele Constanta, Brasov, Ialomita, Tulcea si Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu estimat la 7 milioane de lei. Ancheta vizeaza trei societati de tip fantoma, care ar fi furnizat doar facturi false, pentru materiale…