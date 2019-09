Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de investigare a criminalitatii economice au efectuat, in perioada 14 - 20 septembrie, 42 de perchezitii domiciliare si au instituit masuri asiguratorii in valoare totala de peste 7.800.000 de lei in cadrul dosarelor penale intocmite pe numele unor persoane banuite de infractiuni economice,…

- BULETIN DE PRESA Actiune cu efective suplimentare, la Alba Iulia Polițiștii din Alba Iulia au organizat o actiune cu efective marite, in municipiul Alba Iulia si pe raza localitatilor rurale arondate. Au fost legitimate 148 de persoane, controlate 104 autovehicule si constatata, in flagrant, o…

- Ziarul Unirea Acțiune cu efective marite la Ocna Mureș și in zona rurala arondata. Amenzi de peste 9.000 de lei și cinci persoane banuite de comiterea unor infracțiuni, identificate Polițiștii din Ocna Mureș au desfașurat la sfarșitul saptamanii trecute, pe raza orașului și in localitațile rurale arondate,…

- In cursul zilei de ieri, peste 10.000 de politisti au fost angrenați in 221 de acțiuni pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii publice. / Au fost organizate peste 4.000 de patrule și s-a acționat in trafic cu 290 de aparate radar. Polițiștii au intervenit la 2.385 de evenimente,…

- Intervenții ale polițiștilor la peste 1.900 de apeluri 112, intr-o singura zi. In cursul zilei de marți, 16 iulie, peste 10.000 de politisti au fost angrenați in 221 de acțiuni pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii publice. Au fost organizate peste 4.000 de patrule și s-a acționat…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice efectueaza perchezitii pe raza judetelor Buzau, Ilfov, Calarasi si in municipiul Bucuresti la persoane banuite de evaziune fiscala. Joi, 11 iulie a.c., politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean…

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Campulung efectueaza, marti dimineata, 11 perchezitii domiciliare, la sase persoane banuite de savarsirea de furturi din autoturisme, informeaza Agerpres.roPotrivit unui comunicat de presa al IPJ Arges, din cercetari, politistii au stabilit ca, incepand cu…

- Actiune cu efective suplimentare, la Blaj Polițiștii din Blaj au organizat o actiune cu efective marite, in municipiul Blaj si pe raza localitatilor rurale arondate. Au fost legitimate 235 de persoane, controlate 211 autovehicule si identificate 3 persoane banuite de savarșirea de infracțiuni. In…