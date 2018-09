IGPR: Joi - peste 8.500 de sancţiuni contravenţionale în valoare de peste 3.000.000 de lei Politistii au aplicat joi peste 8.500 de sanctiuni contraventionale in valoare de peste 3.000.000 de lei, au constatat aproape 800 de infractiuni, iar pentru neregulile din trafic au retinut 447 de permise de conducere, la o actiune desfasurata la nivel national pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Potrivit IGPR, au fost organizate 325 de actiuni punctuale si s-a intervenit la 3.084 de evenimente, dintre care 2.553 au fost sesizate prin 112. Au fost organizate 4.150 de patrule si s-a actionat pentru prevenirea accidentelor rutiere cu 280 de aparate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

